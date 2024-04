Un posto al sole/ Anticipazioni 2 e 3 aprile: Silvia sempre più confusa su Michele

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi e domani, 2 e 3 aprile, rivelano che Silvia e Michele entrano in intimità e cominciano a sentirsi a disagio. I due vorrebbe chiarire e prendere posizione sui loro sentimenti, ma la ragazza è confusa.

Eduardo prenderà una decisione riguardo al bambino di Clara. D’altronde Alberto comincia a temere che la donna decida di abortire. Nel frattempo, Silvia capisce di provare dei sentimenti per Michele ma cerca di non pensarci e di viversi la relazione con Giancarlo ignaro di tutto. Il matrimonio tra Mariella e Guido è sempre più compromesso, soprattutto quando si aggiungerà una terza persona tra loro…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 aprile

Otello non risponde al telefono per ore e questo fa preoccupare Silvia e Michele. I due decidono, dunque, di partire per Indica per sincerarsi che stia bene e capire cosa stia succedendo. Nel frattempo, Viola è sempre più provata dall’assenza di Damiano nella sua vita: la ragazza sperava di passare la Pasquetta con lui, mentre il compagno è rimasto con Rosa e Manuel.

Analizzando le anticipazioni di Un posto al sole scopriamo che dopo essere stati in intimità Silvia e Michele si trovano in difficoltà. Michele vorrebbe chiarire con lei e comprendere la direzione che sta prendendo il loro rapporto. Silvia, invece, non vuole assolutamente parlare di quanto è accaduto. Nel frattempo, Alberto teme che Clara abbia deciso di abortire. In ogni caso, la donna può contare sul sostegno di Rosa che le rimane sempre accanto.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 aprile

Silvia si sente confusa; è convinta di provare un sentimento per Michele, non riesce a non pensarci ma cerca di far finta di nulla e andare avanti con Giancarlo. Eduardo sta per prendere una decisione inaspettata per quanto riguarda la gravidanza di Clara: cosa ha in mente? Nel frattempo, Mariella e Guido sono sempre più distanti e nel loro matrimonio sta per insinuarsi una terza persona…

