Un posto al sole/ Anticipazioni 2 gennaio 2024: Viola scopre che Antonio sapeva tutto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 2 gennaio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 2 gennaio, ci dicono che la fine del matrimonio di Viola ed Eugenio continua a comportare conseguenze un po’ per tutti. La situazione tra loro è ancora molto tesa; i due non riescono a trovare un’intesa, e Raffaele è molto preoccupato perché teme che le cose possano peggiorare. L’uomo è specialmente in ansia per suo nipote, poichè Antonio è quello che più di tutti ne sta facendo le spese. Il bambino è infatti sempre più intrattabile, soprattutto con sua madre. Viola sente che si sta creando una frattura tra lei e suo figlio. In realtà, Antonio si sta comportando in questo modo dopo aver scoperto che sua mamma ha una relazione con Damiano, il padre del suo amico Manuel – ed era stato lui ad avvisarlo.

I due bambini hanno affrontato questa notizia in maniera diversa. Se Manuel ha accettato la situazione con tranquillità, Antonio ha reagito molto male. Viola cercherà di correre ai ripari per ristabilire un legame col figlio, ma nel farlo farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Micaela sembra essersi decisa a intraprendere una relazione con Samuel, e le cose tra loro sembrano diventare davvero serie. Speranza, intanto, soffre ancora per la fine della sua storia con lo chef, ma dopo Capodanno è costretta a fare i conti con la realtà: il loro rapporto è davvero finito. Per andare avanti, la ragazza dovrà prendere una decisione molto importante che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Tuttavia sceglierà di intraprendere questo nuovo percorso senza consultare suo padre, e questo potrebbe farlo infuriare e non poco, obbligando Mirella a intervenire di nuovo per prendere le difese della nipote. Ma la domanda è: cosa avrà in mente di fare Speranza?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola e Damiano cercano di vivere la loro storia con discrezione per non turbare i rispettivi figli, Manuel è più sveglio di quanto immaginino e alla prima occasione aprirà gli occhi ad Antonio che quindi scoprirà cosa sta succedendo tra sua madre e il padre del suo amico. Luca, ospite dell’ultimo minuto, si rivelerà una piacevolissima sorpresa per Guido e soprattutto per Mariella ma, ancora una volta, l’ombra della malattia angoscerà il nostro medico. Clara ed Eduardo tornano a Napoli; Damiano viene avvisato da Rosa: ora il poliziotto dovrà decidere il da farsi. Samuel, capendo che Micaela non intende fare coppia fissa con lui, adotta la strategia consigliata dall’amico Nunzio per farla riavvicinare a lui.

