Un posto al sole/ Anticipazioni 2 gennaio: Alice rischia grosso! E Nunzio invece…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 2 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 2 gennaio, rivelano che la festa di Capodanno non è stata piacevole per Nunzio e Chiara, che hanno avuto un piccolo diverbio perché lui voleva andarsene, non sentendosi a suo agio. In realtà, il giovane Cammarota è rimasto infastidito dal comportamento di Alice, che si è atteggiata un po’ troppo con un altro ragazzo durante la festa. Fatto sta che, il giorno dopo, la Pergolesi va a casa di Nunzio e tenta di sedurlo senza pudore; peccato che in quel momento arrivi proprio Chiara che sorprende i due in atteggiamenti intimi. Alice e Nunzio cercheranno di sviare l’argomento, ma questa piccola crisi farà sì che la Pergolesi si convinca di essere lei la causa di tutto! Quindi approfitterà del momento difficile per intrufolarsi ancora di più nella vita del giovane Cammarota, rischiando, però, che la relazione clandestina venga a galla!

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Sasà si ritrova incastrato alla cena di Capodanno organizzato da Mariella. Per l’occasione, il vigile siederà vicino a Castrese Altieri e i due si conosceranno meglio, ma la serata riserverà delle sorprese al nostro Sasà poiché scoprirà che il suo compagno di tavola altri non è che “Bufalotto sensibile”, il suo amico online con cui ha chattato finora! A quel punto, Sasà comincerà ad andare in fissa per lui. Il Capodanno da Mariella riserverà sorprese anche a Speranza, la sorella di Castrese. Infatti il suo fidanzato Samuel sarà nel mirino di Micaela, che comincerà a invaghirsi di lui!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alberto Palladini e Clara tornano dalla loro vacanza e subito notano in casa qualcosa che non va. Infatti il loro appartamento appare anomalo, come se qualcuno si sia introdotto e l’abbia perquisito. E non sono poi molto lontani dalla verità. Infatti Lia e Diego, approfittando dell’assenza dei due, si sono introdotti nella loro abitazione per cercare di capire dove Alberto nascondesse i fantomatici gioielli, ma il sopralluogo non ha prodotto risultati!

Viola comincia a sentirsi confusa sui suoi sentimenti quando si trova vicina a Damiano. E’ vero che gli ultimi eventi l’hanno portata ad affidarsi a lui, e trovare nell’agente di scorta una spalla su cui piangere e confidarsi. Eppure, la giovane supplente sente qualcosa… Decide perciò di confidarsi con Angela riguardo alla sua vicinanza sempre maggiore con Damiano. Nunzio sta cercando disperatamente di evitare Alice, ma il destino sembra remargli contro. La Pergolesi ha organizzato una festa di Capodanno a casa sua e ha ovviamente invitato il ragazzo. Mentre Chiara è entusiasta all’idea di partecipare, il giovane Cammarota è restio e cerca in tutti i modi di dissuadere la sua ragazza ad andarci. Alla fine decideranno di andare, ma i risvolti della serata lasceranno Nunzio perplesso…

