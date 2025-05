Ci sono voluti mesi prima che Pino riuscisse a fare breccia nel cuore di Rosa, lei per molti anni ha sperato in un ritorno di fiamma con Damiano che però non c’è mai stato e ha dovuto accettare il fatto che ormai lui sia innamorato di Viola. Con la sua pazienza, la sua gentilezza e il suo modo di fare il postino è però riuscito a farsi sempre più spazio nella vita di Rosa, anche lei dopo un serrato corteggiamento si è innamorata di lui.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas, 2 giugno 2025/ Oscar non si è suicidato? Il Sospetto di Manuela

Pino vorrebbe trascorrere parte dell’estate con la sua amata e le ha proposto di fare un viaggio insieme. Le anticipazioni di Un posto al sole, relative all’episodio di lunedì 2 giugno 2025, rivelano che Rosa prenderà in considerazione la possibilità di recarsi in Turchia con il fidanzato.

Anticipazioni Un posto al sole 2 giugno 2025: Gagliotti corteggia Elena, la moglie è gelosa

Come accade ogni settimana la soap opera partenopea si fermerà durante il weekend e bisognerà attendere fino a lunedì 2 giugno 2025 per assistere alle nuove vicende degli inquilini del famoso Palazzo Palladini. Gli spoiler, però, rivelano qualche dettaglio in anteprima.

Anticipazioni Beautiful, 31 maggio 2025/ RJ vuole dire la verità a Zende, lui si lamenta con Hope e Thomas

Marina tollererà sempre di meno l’atteggiamento di Gagliotti ma è costretta ad avere a che fare spesso con l’imprenditore da quando è diventato un socio dei Cantieri. Intanto Gennaro continuerà a corteggiare Elena facendo ingelosire sempre di più la moglie. Per Giulia continuerà ad essere un momento molto delicato, Ornella e Raffaele proveranno come sempre a supportarla. Nel frattempo, Gianluca si preoccuperà molto di fronte al nuovo episodio di Luca.

Renda aiuta Michele con le indagini, Pino fa una proposta a Rosa

Abbiamo quindi scoperto cosa succederà dopo il weekend, tra poco invece andrà in onda su Rai Tre alle 20.50 l’ultimo episodio settimanale di Un posto al sole. Stando agli spoiler Renda aiuterà Michele nelle indagini sulla scomparsa di Assane, Gagliotti intanto farà una scoperta tutt’altro che piacevole.

Valeria Marini sbarca a Beautiful: la showgirl apparirà nella nota soap/ Ecco chi interpreterà

Elena non sembrerà affatto infastidita dalla corte di Gagliotti. Nel frattempo Manuela sarà pronta a svolgere il ruolo della sorella in radio, all’inizio sarà un po’ in ansia ma si divertirà molto durante la trasmissione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Pino vorrebbe trascorrere l’estate con Rosa e le chiederà di fare un viaggio insieme