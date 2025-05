In occasione della festa dei lavoratori Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio al concerto del primo maggio, domani però terrà compagnia ai telespettatori con un doppio appuntamento. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amatissima soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Perché Un posto al sole non va in onda oggi, 1 maggio 2025?/ Spazio al Concertone: quando ritorna la soap

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Un’altra settimana sta per concludersi e in molti sono curiosi di sapere cosa accadrà prima della consueta pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito agli episodi che verranno trasmessi domani, venerdì 2 maggio 2025. Queste rivelano che Gennaro Gagliotti con grande soddisfazione farà il suo ingresso al Circolo di Ferri e ciò segnerà l’alleanza tra di loro, non tutti però gradiranno il nuovo ospite.

Anticipazioni Un posto al sole 2 maggio 2025: Michele turbato, Luca scrive una lettera

I tantissimi fan della fiction partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nelle puntate di domani che cattureranno non poco l’attenzione. Stando alle anticipazioni Marisa tornerà a Napoli e cercherà di far reagire il figlio, per spingerlo ad affrontare il suo emotivo torpore gli farà una proposta che lo spiazzerà non poco.

La proposta di Marisa provocherà un nuovo interiore turbamento in Michele. Nel frattempo, Luca si preparerà a scrivere una lettera con la quale esprimerà le sue ultime volontà, nemmeno questa volta coinvolgerà Giulia. De Santis ha paura di diventare un peso per la donna che ama ed è per questo che la sta tenendo all’oscuro di tutto, vuole proteggerla.

Roberto e Marina in difficoltà, Giulia trova la lettera di Luca

Per cercare di salvare i Cantieri Roberto Ferri e Marina Giordano sono stati costretti ad accettare Gennaro Gagliotti come socio ma inizieranno a rendersi conto che controllarlo non sarà affatto semplice, intanto la situazione ai Cantieri continuerà a peggiorare.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nel secondo episodio di venerdì 2 maggio 2025 Michele farà un tuffo tra i ricordi di suo padre e scoprirà con lui una grande somiglianza. Nel frattempo Giulia troverà per caso la lettera scritta da Luca e dopo averla letta apparirà molto delusa per non essere stata informata. Questa volta De Santis sarà costretto a rivelare alla compagna quali sono le sue intenzioni? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.