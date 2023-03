Un posto al sole/ Anticipazioni 2 marzo: Lello Valsano, arriva la sentenza…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 2 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 2 marzo, rivelano che il processo contro Lello Valsano è giunto al termine, quindi sapremo quale sarà la sentenza. La povera Susanna, uccisa la scorsa estate proprio per mano del malavitoso, avrà giustizia? E come reagiranno le persone coinvolte, quali Viola e Niko, che ancora soffrono pensando alla morte della giovane? In ogni caso sappiamo che ormai il processo ha avuto delle ripercussioni su questi due personaggi, e forse continuerà ad averli anche nelle prossime puntate.

Un altro domani/ Anticipazioni 2 marzo: Angel chiede un favore ad Alicia, e lei...

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la trama, oltre a capire in che modo si concluderà il processo contro Valsano, sarà anche concentrata sui problemi di cuore di Cerruti. Il vigile ha voluto chiudere la sua storia con Castrese sul nascere perché non era pronto ad aprirsi con lui. Ora sembra che dovrà fare i conti coi i suoi sentimenti contrastanti nei confronti del suo “Bufalotto sensibile”, con cui mesi prima chattava virtualmente senza conoscere il suo volto. Il vigile troverà finalmente la forza di lasciarsi andare? Intanto, Riccardo viene invitato a pranzo da Otello, che sappiamo è tornato di recente nella soap per offrire un po’ di sostegno a Silvia. L’invito coglie il medico di sorpresa, e c’è il sospetto che sotto ci sia dell’altro. Del resto, Otello è molto furbo, e non potrà non cogliere l’occasione per fare la sua mossa…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 marzo: Veronica scopre la verità su Gemma!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano è alle battute decisive, ma nessuno sa come potrebbe concludersi. Niko e Viola sono in ansia e sotto stress per il verdetto, che giungerà molto presto. Al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle con la clientela che continua a calare, e Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Luca è tornato in pianta stabile a Napoli ed è intenzionato ad occupare il posto vacante di primario; ne parla con Michele e si dice fiducioso che quel ruolo potrebbe essere suo, anche se ha qualche remore al riguardo. Otello torna a Napoli e restituisce un po’ di serenità a Silvia.

LEGGI ANCHE:

Terra amara/ Anticipazioni 2 marzo: Demir, scelta difficile per amore della famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA