Un posto al sole/ Anticipazioni 2 novembre: Lia scoperta, Diego manterrà il segreto?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 2 novembre, rivelano che i recenti eventi hanno davvero ferito Manuela. Prima lo scontro con Micaela, che ha accusato di aver detto il falso a Niko, poi l’allontanamento di quest’ultimo (convinto che lei sia ancora innamorata di lui), la giovane non ce la fa più, e questo la porta a prendere una decisione difficile. Manuela è molto dispiaciuta per la distanza imposta da Niko, il quale si mostra sempre più freddo nei suoi confronti. Non riuscendo a trovare una spiegazione, la sorella di Micaela prenderà una dura scelta che tuttavia finirà per avere un forte impatto sul piccolo Jimmy, con il quale si era stretto un forte legame…

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che era questione di tempo prima che Lia Longhi venisse scoperta a frugare nel seminterrato di Alberto Palladini. La domestica dei Ferri ha suscitato curiosità e sospetti fin dal suo ingresso nella soap. Inizialmente creduta responsabile dell’avvelenamento di Roberto e Marina, Lia ha poi svelato le sue carte agli spettatori: la giovane è particolarmente interessata a una parete nascosta a Palazzo Palladini, scoperta durante dei lavori di ristrutturazione nel seminterrato.

Lia ha quindi provato ad agire indisturbata di notte, scatenando la curiosità dei bambini dell’edificio, i quali, con la loro infinita fantasia, hanno creduto si trattasse di un fantasma. Ora la domestica non ha più scampo: Diego l’ha colta con le mani nel sacco e le chiederà spiegazioni. Cosa farà lui? Per ora Lia cercherà di convincerlo a mantenere il segreto e non svelarlo a nessuno. Diego, dal canto suo, è molto preso da lei, e potrebbe accettare di aiutarla, diventando suo complice…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Lia è ormai più decisa che mai a portare a termine il proprio intento, così corre il rischio di intrufolarsi nel seminterrato di Alberto Palladini: ora o mai più. Tuttavia questo suo piano potrebbe essere scoperto. Intanto, Roberto continua ad arrovellarsi per cercare di capire cos’abbia spinto Marina ad allontanarsi da lui senza dire nulla. Il Ferri nutre dei grossi sospetti, e poi ha un’intuizione quando sente nominare Fabrizio, l’ex della Giordano… Intanto, Guido, Silvia e Mariella, spinti dai racconti di fantasmi di Alberto, sono completamente entrati nello spirito di Halloween, ma alla fine si renderanno conto che il modo migliore per non ricevere brutte sorprese sia evitare le sorprese!

