Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 2 ottobre 2025, Vinicio somiglia sempre di più a Gennaro, Manuela e Micaela in radio...

A breve un nuovo episodio di Un posto al sole terrà moltissimi telespettatori incollati alla televisione, ogni giorno sono tantissime le persone che fanno di tutto per non saltare il loro appuntamento fisso con la storica soap opera partenopea. Sul piccolo schermo va in onda alle 20.50 su Rai Tre da lunedì a venerdì, ma può essere recuperata in ogni momento sul sito Raiplay in streaming. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Da quando Eduardo e la sua famiglia sono tornati a Napoli in attesa del processo le cose non stanno andando come sperava.

Elena Vergari: cos'è successo?/ Scomparsa nel 2005, vent'anni dopo la lettera: "Il corpo è lì"

Stanco di restare a casa a non fare nulla Sabbiese ha provato a cercare un lavoro, anche temporaneo, ma non gli hanno riservato nel quartiere una piacevole accoglienza. Le anticipazioni di Un posto al sole trapelate in merito alla puntata di domani, giovedì 2 ottobre 2025, rivelano che Eduardo riuscirà ad ottenere un colloquio di lavoro grazie a Rosa.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, ancora liti a Matrimonio a prima vista: si lasciano?/ Convivenza a rischio

Anticipazioni Un posto al sole 2 ottobre 2025: le gemelle Cirillo rovineranno tutto?

Per Eduardo sarà una cosa positiva avere la possibilità di fare un colloquio di lavoro, però dovrà fare i conti con nuovi problemi. Cosa succederà? Qualcuno proverà a mettergli i bastoni tra le ruote tramando alle sue spalle, gli spoiler però non rivelano di chi si tratta.

Intanto Gennaro sarà molto felice e soddisfatto nel notare che Vinicio da quando stanno trascorrendo così tanto tempo insieme sta diventando sempre più simile a lui. Nella puntata di giovedì 2 ottobre 2025 in carcere Ludovico e Ferri finiranno ancora nel mirino di Rosario. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che le gemelle Cirillo convinceranno Elena a far registrare loro una puntata di prova della trasmissione in radio, correranno però il rischio di rovinare ogni cosa.

Andrea Prospero, padre contro richiesta di patteggiamento/ "Istigazione al suicidio? Ucciso due volte..."