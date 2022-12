Un posto al sole/ Anticipazioni 20 dicembre: Diego, decisione shock per Lia!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 20 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 20 dicembre, rivelano che prosegue la trama incentrata su Lia e il suo recupero dei gioielli. Ormai la Longhi sa che il tesoro della sua famiglia è nelle mani di Alberto Palladini, quindi sa anche che deve fare il possibile per recuperarlo prima che vada sperperato del tutto (e le continue somme che l’uomo continua a spendere, non fanno ben sperare). Lia ne parla con Diego, che diventa suo complice, e lui coinvolge Niko nell’affare. Le cose, però, stanno per prendere una svolta scioccante perché dopo essersi confrontato con Lia e aver capito dall’avvocato che le possibilità di reclamare i gioielli sono davvero pochissime, Diego prende una clamorosa decisione.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola continua a parlare degli ultimi eventi accaduti a scuola nella speranza che ciò porti i suoi piccoli studenti a riflettere. E la cosa funziona perché i ragazzini ne parlano e hanno un gran dibattito. C’è chi però non accetta la scelta della giovane supplente: Bianca, infatti, ha una reazione piuttosto sorprendente al discorso di Viola, e ciò implica che la ragazzina sa molto più di quanto vuole far credere… Intanto, Guido cerca di convincere Mariella a lasciar stare la sua guerra contro le sorelle Cirillo, specialmente le fa notare che è inutile prendersela anche con Serena. Peccato che la donna non intende proprio mollare, e, secondo le anticipazioni, le cose potrebbero mettersi addirittura peggio: finirà prima o poi questa insensata guerra tra Mariella e le due gemelle? O Serena continuerà a pagare le amare conseguenze?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Lia pensa davvero di sapere che Alberto Palladini sia in possesso dei suoi gioielli di famiglia. Il sospetto si trasforma sempre più in certezza quando la domestica lo vede sfoggiare ogni giorno maggiori somme di denaro, un fatto che la infastidisce poiché capisce che deve agire quanto prima per entrare definitivamente in possesso dei beni appartenuti alla sua famiglia. Lia, però, arriva a un punto in cui comprende che non può farcela da sola, quindi coinvolgerà anche Diego nella sua “missione” segreta: a quanto pare la ragazza è davvero determinata a riprendersi il suo tesoro di famiglia, e niente e nessuno potrà mettersi contro di lei!

la guerra tra Mariella e le Cirillo si è estesa anche oltre, e a pagarne le spese anche stavolta è Serena! Quando i suoi panni improvvisamente scompaiono dalla sua vista, la donna cerca di fare mente locale e di mettere tutti insieme i pezzi per capire come sia possibile che non riesca più a trovare un suo vestito. Indagano per casa e per il palazzo, Serena alla fine pensa di sapere chi è l’autore di questo “scherzetto”: e infatti tutte le tracce sembrano condurre a Mariella Altieri.











