Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Gli inquilini di Palazzo Palladini con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere alcuna novità, i colpi di scena non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso.

Anticipazioni La Promessa, puntata 20 febbraio 2025/ Jana mette Cruz di fronte a una scelta, intanto Petra…

La soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Le puntate, oltre che in televisione, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nell’episodio di domani, giovedì 20 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni di Un posto al sole dopo aver riflettuto a lungo Niko prenderà una decisione, resterà a Palazzo Palladini insieme a Jimmy. L’avvocato Poggi, quindi, non si trasferirà a casa di Valeria e questo inevitabilmente farà nascere delle tensioni tra loro, come reagirà la fidanzata?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 20 febbraio 2025/ Tancredi chiede a Rosa di lavorare solo per lui

Anticipazioni Un posto al sole 20 febbraio 2025: Roberto e Gagliotti preoccupati, Alice fa una scioccante scoperta

Nella puntata che verrà trasmessa domani Roberto continuerà ad essere molto preoccupato per i danni di immagine che i Cantieri stanno subendo a causa dell’incidente sullo yacht. Anche Gennaro Gagliotti sta affrontando una delicata situazione, ha da poco scoperto che qualcuno sta indagando su di lui e sulla sua famiglia.

L’imprenditore al momento non sa ancora che c’è Michele dietro l’indagine. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Saviani non avrà nessuna intenzione di arrendersi, continuerà infatti ad indagare per scoprire la verità sulla famiglia Gagliotti. Nell’episodio di giovedì 20 febbraio 2025 sarà Alice a scoprire il coinvolgimento del giornalista.

Anticipazioni Tradimento, puntate turche/ Malore di Tarik dopo un brindisi con Yesim