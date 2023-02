Un posto al sole/ Anticipazioni 20 febbraio: Lara è tornata, cosa vuole da Roberto?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 20 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 20 febbraio, rivelano che Lara Martinelli è tornata, e ora le vite di Roberto e Marina sono di nuovo in pericolo. Stavolta, però, le cose potrebbero essere molto diverse. La donna è apparsa a sorpresa durante le nozze della coppia, creando scompiglio tra i presenti. Con sé c’è un bambino, che spaccia per il figlio di Roberto. Questo evento rischia ovviamente di turbare per sempre la felicità di Ferri con la Giordano. Ma cosa vuole Lara da loro? E’ evidente che la diabolica donna mina da diverso tempo al loro rapporto di coppia: vuole Roberto per sé, e farà di tutto per togliere di mezzo la sua rivale. Dal canto suo, Roberto cercherà di rassicurare la compagno, dicendole che è l’unica donna che ama, ma ciò non basterà. La presenza di quel bambino turberà molto Marina. Ma poi siamo sicuri che Roberto sia il padre? Ovviamente la risposta è negativa, ma intanto l’atmosfera romantica è stata danneggiata…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che continuano i problemi del Caffè Vulcano. La clientela è calata, e a questo si aggiungono le ingenti spese di gestione: una maxi bolletta da diecimila euro rischia davvero di farla crollare definitivamente. Silvia non ne può più perché non sa più come uscire da questa complicata situazione. Tuttavia, secondo le anticipazioni, quando le cose andranno a mettersi male, la donna riceverà un bel gesto d’affetto. Si tratterà di Giancarlo, il suo compagno, che è anche suo consulente finanziario? Sappiamo che l’uomo le proporrà delle soluzioni economiche, che comunque non riusciranno a convincerla…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la reputazione del Caffè Vulcano non migliora e Silvia è di malumore; il suo comportamento finisce per peggiorare quando litiga con tutti. Michele trova il modo di starle vicino, ma la donna lo allontana per preservare la sua relazione con Giancarlo. Intanto, Viola si sente un fallimento perché teme che la sua testimonianza al processo abbia favorito la posizione di Lello Valsano. Nel frattempo, Micaela aiuta la sorella Manuela a dimenticare Niko con un piano molto astuto. Infine, Marina è in ansia per il suo matrimonio e ha un brutto presentimento, che diventerà realtà nel momento dell’attese nozze con Roberto: Lara Martinelli è tornata, pronta a sconvolgere di nuovo le loro vite.

