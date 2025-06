Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà venerdì 20 giugno 2025, Luca deve decidere cosa fare, Gabriela fa ingelosire Micaela.

Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan di Un posto al sole nell’ultimo appuntamento della settimana che andrà in onda domani, venerdì 20 giugno 2025? Di sicuro non mancheranno le novità, le trame infatti diventano sempre più intriganti e catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori. La storica soap opera partenopea tiene loro compagnia su Rai Tre alle 20.50, quando? Da lunedì a venerdì, durante il fine settimana invece va in pausa.

Sulla puntata di venerdì 20 giugno 2025 sono trapelate sul web alcune interessanti anticipazioni che come al solito faranno incuriosire i fan. Cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini? Dopo aver trascorso un po’ di tempo con Luca a casa di Gianluca, Giulia dovrà tornare a Napoli per dedicarsi ai suoi impegni lavorativi. Anche per De Santis sarà il momento di prendere una decisione, porterà avanti il suo ‘piano’ oppure resterà accanto alla sua amata?

Anticipazioni Un posto al sole 20 giugno 2025: Michele scosso, Gabriela fa ingelosire Micaela

Altri dettagli relativi all’episodio che verrà trasmesso domani su Rai Tre cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Stando agli spoiler Michele resterà alquanto colpito dalla rivelazione che Agata gli ha fatto su Assane. La misteriosa donna che aveva visto mentre era in coma è convinta di avere delle soprannaturali capacita e Saviani proverà a conoscerla meglio.

Nel frattempo andrà avanti il triangolo amoroso tra Samuel, Gabriela e la Cirillo, da quando quest’ultima è tornata a Napoli sta provando a riprendersi il suo lavoro e anche Piccirillo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Gabriela, nella puntata di venerdì 20 giugno 2025, prenderà un’iniziativa che farà scatenare la gelosia di Micaela. La gemella Cirillo prenderà una decisione insolita, il suo obiettivo è quello di sfidare sul suo stesso campo la sua rivale in amore.

