Un posto al sole/ Anticipazioni 20 giugno: gli inquilini contro Alex, ecco perché

Cosa riferiscono le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 20 giugno 2019?

Un posto al sole, tornerà puntualissima su Rai3 oggi 20 Giugno, a partire dalle 20.45. Diego continua a non rassegnarsi per la fine della sua storia d’amore con Beatrice e, in funzione di questo, farà tutto il possibile per riconquistarla: ci riuscirà oppure la relazione è da considerarsi definitivamente chiusa? Roberto nel frattempo, si prepara a ricevere Leonardo Arena, il quale sta riportando a Napoli la barca del malcapitato Tommaso. Leonardo era stato sequestrato all’estero e tutti avevano presunto si potesse trattare del figlio di Ferri. Malauguratamente, per Tommaso non c’è stato nulla da fare ed ora Roberto, Filippo e Serena attendono di potergli dare l’ultimo saluto. Leonardo però, ha un atteggiamento controverso e potrebbe celare qualche sorpresa.

Un posto al sole: in arrivo una “novità” per Serena…

Le anticipazioni di Un Posto al sole, ci parlano anche della visita ricevuta da Serena. Ed infatti questa “novità” la costringerà a modificare la sua opinione sulle colleghe cinesi. Loro infatti, non hanno mai perdonato alla Cirillo di aver fatto assumere Filippo nel negozio di articoli cinesi, perché il commercialista passato è il compagno di una di loro. Per questo motivo, proprio Serena ha vissuto momenti particolarmente complessi ma, dopo essersi ricreduta sulle colleghe, acquisirà nuova consapevolezza. Dopo il trasferimento di Alex in Terrazza le cose sembrano andare per il verso giusto ma all’improvviso la Parisi, si rende conto della freddezza del resto dei coinquilini, non comprendendo come mai. La giovane quindi, pensa di essere vittima di un congiura. Dietro invece, si nasconde la piccola Mia, la quale è andata a dire in giro che Alex la maltrattava, per impedire la sua permanenza in soffitta. La fidanzata di Vittorio quindi, dovrà lottare per dimostrare di essere totalmente innocente.

