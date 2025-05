Dopo qualche giorno di pausa Un posto al sole si prepara a tornare in onda su Rai Tre, come sempre alle 20.50, con un nuovo episodio ricco di interessanti novità. La soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì e riesce sempre ad incuriosire moltissimi fan, infatti dal punto di vista degli ascolti il successo è notevole.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas, 20 maggio 2025/ Gracia e Miguel si lasciano travolgere dai ricordi

Nella nuova settimana della fiction partenopea non mancheranno i colpi di scena, tantissime persone correranno a leggere le anticipazioni perché troppo curiose per attendere la messa in onda. Cosa succederà? Sono trapelati alcuni spoiler sulla puntata di domani, martedì 20 maggio 2025. Dopo l’improvvisa e inaspettata partenza di Luca, andato via da Napoli per non costringere la sua amata a prendersi cura di lui, Giulia apparirà sempre più angosciata.

Anticipazioni Beautiful, 20 maggio 2025/ Liam e Ridge preoccupati per Steffy, Li mette in guardia Finn

Anticipazioni Un posto al sole 20 maggio 2025: Manuela fa un provino a Radio Golfo 99

In preda allo sconforto la Poggi dovrà spiegare a Gianluca i motivi che hanno spinto Luca a dire improvvisamente addio a Napoli. La soap viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ma c’è sempre la possibilità di rivedere gli episodi anche in streaming sul sito Raiplay.

Cos’altro accadrà domani a Un posto al sole? Le anticipazioni relative alla puntata di martedì 20 maggio 2025 svelano che Niko proverà a consolare la madre ma finirà per peggiorare la situazione. Nel frattempo Ferri seguirà il consiglio di Marina e proverà a convincere Gagliotti a non prendere le distanze dalla radio. Manuela, invece, accetterà di fare un provino per sostituire Micaela in radio nella trasmissione con Michele.

Anticipazioni Tradimento, puntata 18 maggio 2025/ Guzide e Yesim unite contro Tarik...ma qualcosa va storto

Giulia sconvolta dopo l’improvvisa partenza di Luca

Ci saranno interessanti novità anche nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 19 maggio 2025. Gli spoiler fanno sapere che Giulia sarà davvero sconvolta a causa dell’improvviso addio di Luca, specie dopo che Alberto l’ha messa al corrente delle intenzioni di De Santis.

Elena continuerà ad impegnarsi molto per rilanciare la radio, però dovrà affrontare un grosso problema. Gagliotti, infatti, ha deciso di non investire altro denaro nella pubblicità per fare un dispetto a Ferri dopo l’ennesimo scontro scoppiato tra loro.