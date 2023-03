Un posto al sole/ Anticipazioni 20 marzo: i sospetti di Mariella su Guido

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 20 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 20 marzo, rivelano che al Caffè Vulcano è ancora crisi nera, e arrivata a questo punto, Silvia si vede costretta a valutare tutte le possibili soluzioni per cercare di salvare la sua attività. Dopo aver deciso di lasciar stare Giancarlo perché lo ritiene inaffidabile, Silvia dovrà decidere come procedere e soprattutto su chi fare affidamento. Intanto, Alberto Palladini che notato che tra lui e Diana è scoccata una certa intesa, quindi cerca di fare tutto il possibile per avvicinarsi all’architetta incaricata di seguire la ristrutturazione dello studio legale. Per Palladini è anche un modo per tornare in pista nelle vesti di rinomato seduttore.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che le intromissioni di Lara sono sempre più frequenti in casa Ferri, e Marina tollera a fatica la sua presenza. Roberto cerca ovviamente di mettersi in mezzo tra le due per calmare gli attriti inutili, perciò per evitare che la Giordano pensi troppo alla situazione, le propone di recarsi al Circolo. La donna accetterà di lasciare la sua vecchia rivale in compagnia dell’uomo che ama? Intanto Guido e Michele continuano con le loro uscite serali, e Mariella se ne è accorta da un po’ specialmente perché il marito torna spesso a casa troppo euforico. Quando gli chiede spiegazioni, Del Bue cerca di glissare ma non fa che rendere la Altieri molto perplessa. A questo si aggiunge Bice, che non fa altro che aumentare la sua ansia sulle strane uscite serali tra i due amici. A quel punto Mariella prende in mano la situazione poiché sospetta che Guido le stia mentendo…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia tenta con disperazione di risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma le cose vanno di male in peggio. Alberto è determinato a portare avanti il suo progetto di allargare lo studio ma incontra qualche difficoltà. Viola è divisa, di nuovo, tra i suoi sentimenti per Damiano (mai sopiti) e il suo matrimonio con Eugenio, che è ormai in discesa libera. E quando il marito si presenta con una proposta inaspettata, Viola capisce che deve prendere una decisione. Da una parte vorrebbe lasciarsi andare con il bel poliziotto, dall’altra non vuole porre fine al suo matrimonio. Alberto conosce Diana della Valle, l’architetta che seguirà i lavori di ristrutturazione del suo studio legale, e tra i due nasce subito una forte simpatia.

