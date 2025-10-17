Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 20 ottobre 2025. Rosa confusa, c'è intesa tra Rossella e Riccardo, Nunzio è geloso.

Sono moltissimi i fan di Un posto al sole a chiedersi cosa dovranno aspettarsi dalle nuove puntate della storica soap opera partenopea. Dopo la consueta pausa del weekend ci saranno intriganti colpi di scena? Ciò che è successo tra Damiano e Rosa ha fatto incuriosire tutti, nell’ultimo periodo lui si è avvicinato più volte all’ex compagna. Entrambi al momento stanno soffrendo dal punto di vista sentimentale, questo li spingerà a riavvicinarsi?

La Picariello non ha mai smesso di amare Damiano, da qualche mese però era finalmente riuscita ad andare avanti grazie a Pino. I due però al momento sono in crisi, anche Renda ha messo fine alla sua relazione con Viola ed è molto confuso. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa accadrà nella puntata di lunedì 20 ottobre 2025. Dopo essersi lasciata travolgere dalla passione con l’ex compagno Rosa dovrà prendere una difficile decisione.

Anticipazioni Un posto al sole 20 ottobre 2025: grande intesa tra Rossella e Riccardo, Nunzio è geloso

Dopo lo stop previsto durante il fine settimana Rosa apparirà molto confusa, dovrà capire se seguire il suo cuore nonostante il futuro sia molto incerto oppure restare al fianco di Pino che la fa sentire amata e al sicuro. Intanto, grazie ad un successo sul lavoro ci sarà una grande intesa tra Rossella e Riccardo e Nunzio non riuscirà a nascondere la sua gelosia.

Un posto al sole va in onda su Rai Tre alle 20.50 e tiene compagnia ai suoi affezionati fan da lunedì a venerdì, inoltre è disponibile anche in streaming su Raiplay. Stando alle anticipazioni nell’episodio di lunedì 20 ottobre 2025 Alfredo si sentirà in colpa nei confronti del barone e deciderà di tornare a casa di Cotugno. Nei suoi confronti lui prova un affetto sincero, però succederà qualcosa che non poteva proprio immaginare.

