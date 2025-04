Si conclude oggi un’altra settimana di Un posto al sole e in molto sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend. Quotidianamente con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, infatti in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Un posto al sole non si fermerà nemmeno a Pasquetta e farà incuriosire non poco i suoi tantissimi fan con tante interessanti novità e colpi di scena. Cosa succederà nella puntata di lunedì 21 aprile 2025? Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che Mimmo e Mariella saranno pronti a partire per una fuga romantica, trascorreranno il weekend insieme in un agriturismo. Intanto Guido si lascerà travolgere da un’inaspettata sensazione di nostalgia.

Anticipazioni Un posto al sole 21 aprile 2025: Serena raggiunge le sorelle, nuovo confronto tra Niko e Valeria

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni fanno sapere che Serena sarà molto preoccupata per Manuela e deciderà di raggiungere le gemelle a Torino, nel frattempo sarà ancora tanta la tensione tra Jimmy e Niko.

Il giovane Poggi sarà ancora turbato dalla partenza della zia e della madre, non riesce proprio ad accettare che abbiano lasciato Napoli. La situazione peggiorerà ancora a causa di un nuovo confronto tra Niko e Valeria, lei non sembra essere affatto intenzionata a rinunciare alla loro relazione così facilmente. Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di lunedì 21 aprile 2025? Le anticipazioni rivelano che Renato sarà in ansia e qualcuno gli farà un crudele scherzo.

Niko discute con Valeria, confesserà il suo amore a Manuela?

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025, dopo la partenza delle gemelle Cirillo scoppierà una discussione tra Niko e Valeria. Lui si renderà conto di aver tenuto per troppo tempo segreto il sentimento che prova nei confronti di Manuela. Troverà finalmente il coraggio di raggiungere l’ex fidanzata e dichiararsi?

Le anticipazioni fanno poi sapere che Luca continuerà a pensare alla sua delicata situazione e non vuole assolutamente che Giulia si senta obbligata a prendersi cura di lui non appena la sua malattia peggiorerà, deciderà quindi di stupirla con un’inaspettata iniziativa. Mariella vorrebbe trascorrere la Pasquetta insieme a Mimmo ma quando Guido lo scoprirà non la prenderà bene.