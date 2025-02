Sta per concludersi un’altra settimana di Un posto al sole e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. Quotidianamente moltissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare la loro attenzione. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni La Promessa 21 febbraio 2025/ Martina nota il dolore di María Fernández, confesserà la verità?

Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 21 febbraio 2025? Le anticipazioni rivelano che Alice sarà incredula dopo aver scoperto che Michele sta facendo delle indagini sulla famiglia Gagliotti. Lei da un po’ è legata sentimentalmente a Vinicio, il fratello di Gennaro Gagliotti, per amore deciderà di tradire Saviani rivelando ciò che ha scoperto al fidanzato?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 21 febbraio 2025/ Mimmo stupisce Agata, Botteri invita Giulia a cena

Anticipazioni Un posto al sole 21 febbraio 2025: Rosa affronta l’insegnante di inglese

I tantissimi fan dell’amatissima soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa domani su Rai 3. Stando alle anticipazioni Rosa farà i conti con qualche altra difficoltà a scuola, questa volta però non si farà travolgere dallo sconforto. La Picariello, infatti, troverà il coraggio di affrontare il suo professore di inglese e trovando ancora una volta conforto in Pino.

Intanto Michele continuerà ad indagare sui Gagliotti ma si metterà in grave pericolo. Cosa succederà? Le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 21 febbraio 2025 fanno sapere che Saviani rischierà di fare i conti con la vendetta degli imprenditori. Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere i prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 febbraio 2025/ Eric chiede l'aiuto di R.J., vuole dimostrare che...