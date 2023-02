Un posto al sole/ Anticipazioni 21 febbraio: Lara sconvolge Roberto e Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 21 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 21 febbraio, rivelano che il ritorno di Lara ha sconvolto tutti, ma in particolare Roberto e Marina, che da sempre vedono nella diabolica donna una minaccia alla loro felicità. Ferri decide di indagare subito per capire quali siano adesso le reali intenzioni della Martinelli e anche la Giordano deciderà di intervenire personalmente, anche perché non ne può più: la situazione deve essere affrontata una volta per tutte. I risultati, però, potrebbero non essere quelli sperati dalla coppia. Infatti, le anticipazioni ci svelano che nonostante Roberto confermi l’amore verso la sua compagna, qualcosa tra loro si è guastato per colpa di Lara, che ha turbato l’atmosfera romantica che si stava creando al matrimonio. E le sorprese non finiranno qui…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Silvia le ha provate di tutte per riportare il Caffè Vulcano al suo massimo splendore, com’era una volta, ma i clienti continuano a diminuire. Le persone non si fidano più a causa delle pessime recensioni rilasciate dagli haters. Inoltre, come se non bastasse, il personale comincia ad accusare un certo malumore. Quando manca il lavoro, chiunque è sotto stress, e i dipendenti di Silvia lo sanno molto bene: non possono più continuare ad andare avanti così. Che fare, quindi?

Nel frattempo, Sasà è ancora molto triste da quando ha deciso di troncare la sua storia con “Bufalotto” sul nascere. Un po’ per i suoi dubbi, un po’ per le sue insicurezze, il vigile non è andato fino in fondo ed ora è tanto giù di morale. Le cose potrebbero cambiare quando riceverà una visita che destinata a rimettere tutto in discussione…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la reputazione del Caffè Vulcano non migliora e Silvia è di malumore; il suo comportamento finisce per peggiorare quando litiga con tutti. Michele trova il modo di starle vicino, ma la donna lo allontana per preservare la sua relazione con Giancarlo. Intanto, Viola si sente un fallimento perché teme che la sua testimonianza al processo abbia favorito la posizione di Lello Valsano. Infine, Marina è in ansia per il suo matrimonio e ha un brutto presentimento, che diventerà realtà nel momento dell’attese nozze con Roberto: Lara Martinelli è tornata, pronta a sconvolgere di nuovo le loro vite. Ma cosa vuole esattamente da loro? E il bambino che ha con lei è davvero figlio di Roberto?

