Un posto al sole/ Anticipazioni 21 giugno: il figlio di Guido tra due fuochi: Alex e Anita

Cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Un posto al sole del 21 Giugno?

In onda oggi, venerdì 21 giugno 2019, a partire dalle 20.25 su Rai 3, i telespettatori potranno visionare le nuove dinamiche della telenovela made in Italy, in attesa di ulteriori risvolti. Le anticipazioni dell’episodio numero 5280 ci parlano di Tommaso al centro dell’attenzione. I parenti attendono di potergli dare l’ultimo saluto ma la sua scomparsa in circostanze misteriose, ha lasciato tutti di stucco. La famiglia Ferri poi, dovrà anche fare i conti con l’arrivo nella città di Napoli di Leonardo (interpretato da Erik Tonelli). Proprio lui, sarà il sosia di Tommaso e vorrà instaurare un ottimo rapporto con Filippo e la moglie. Durante il giorno della cerimonia funebre, la presenza di Leonardo con Roberto, Serena e Filippo, faranno notevolmente infittire il mistero.

Un posto al sole, trame e anticipazioni

Un altro focus di Un posto al sole, riguarda Niko che vuole aiutare Diego. La Lucenti continua ad essere sfuggente, lasciando intendere possa frequentarsi con un’altra persona. Il dottor Poggi riuscirà nell’intento di farsi rivelare la verità dalla collega con la quale condivide la sua attività lavorativa. Beatrice infatti, si farà persuadere dall’amico a raccontare la realtà dei fatti e sarà pronta per parlare all’uomo della sua attuale vita sentimentale. Il fidanzato di Susanna cercherà di proteggere Beatrice mentre Niko, sarà effettivamente pronto a mettere l’amica in guardia con la speranza di poterle fare rendere conto di trovarsi in una situazione difficile da gestire. Il figlio di Guido si troverà tra due fuochi: le insistenze di Alex e le avances di Anita. Serena e Irene vanno in gita con Leonardo e Vittorio, stressato dalla presenza di Alex e dal comportamento di Anita, sarà sempre più in crisi: come finirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA