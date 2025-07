Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà lunedì 21 luglio 2025, la freddezza di Renda rammarica Viola, Michele contionua ad indagare.

Si fanno sempre più accattivanti le trame di Un posto al sole, infatti continuano a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori. Ogni puntata registra sempre ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, sono infatti moltissime le persone che non perdono mai l’appuntamento serale su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì e spesso restano senza parole di fronte alle novità e ai colpi di scena.

Anticipazioni La Promessa, 19-20 luglio 2025/ Martina affronta Lorenzo, lui le rivela la verità su Ayala

Oggi si conclude un’altra settimana di Un posto al sole ma dopo la solita pausa del weekend ci saranno molte altre novità pronte a stupire i fan. Non tutti riescono sempre a seguire la soap opera partenopea sul piccolo schermo, questa però è sempre disponibile anche in streaming sul sito Raiplay. Dunque, cosa succederà nella puntata di lunedì 21 luglio 2025? Sul web sono già trapelati alcuni interessanti spoiler, questi fanno sapere che Michele ripenserà al sogno su Agata.

La forza di una donna, anticipazioni 21 luglio 2025/ Nisan sogna il padre, Jale si preoccupa per Bahar

Anticipazioni Un posto al sole 21 luglio 2025: Rende freddo con Viola, lei si sfoga con Raffaele

Saviano è convinto che il suo non sia stato un semplice sogno, crede infatti che Agata abbia voluto mandargli un messaggio. Con la speranza di scoprire tutta la verità Michele continuerà ad indagare, specie sul luogo in cui dovrebbe essere stato seppellito il corpo di Assane.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Roberto e Marina saranno sempre più preoccupati a causa della situazione che si è creata ai Cantieri. Al momento non possono fare altro che stare a guardare mentre Gennaro Gagliotti prende delle decisioni sbagliate, da quando è diventato lui l’amministratore delegato non possono ostacolare la sua volontà. Nell’episodio di lunedì 21 luglio 2025 Viola sarà molto dispiaciuta per l’atteggiamento molto freddo di Damiano e deciderà di sfogarsi con Raffaele. Quest’ultimo, intanto, proverà a far tornare il sereno tra lui e Renato.

Anticipazioni Beautiful, 19 luglio 2025/ Steffy preoccupata per Thomas, Hope ha un confronto con Ridge