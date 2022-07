Un posto al sole/ Anticipazioni 21 luglio: Katia fermerà Nunzio, in fuga con Chiara?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 luglio: Katia disposta a tutto per suo figlio Nunzio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 21 luglio svelano che Nunzio e Chiara sono ormai pronti per lasciare l’Italia. Grazie anche ai documenti falsi forniti da Franco, il quale ha tentato di tutto per desistere il figlio dal partire, i due giovani sono intenzionati a fuggire. Katia, madre disposta a tutto, entra nel panico e le anticipazioni svelano che sarà disposta a qualunque cosa pur di convincere Nunzio a restare a Napoli.

Tornati in città, felici e con un futuro roseo davanti a loro, Roberto e Marina sanno che prima o poi dovranno affrontare Lara, che è stata lasciata da sola a Procida e ha rimesso piede a Napoli furiosa con entrambi. La Martinelli sta però orchestrando un piano per farla pagare a entrambi. Infine, Clara è in ansia perché sta per conoscere i risultati del suo esame di maturità.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Ornella alza un muro e non perdona Raffaele…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio e Chiara sono pronti a lasciare l’Italia. Seppur presi dall’ansia e dal panico per ciò che li attende, cercano di rilassarsi e fingono che il loro viaggio sia di piacere. Qualcuno, però, è pronto a mettere i bastoni tra le ruote: chi è la persona che non vuole lasciare andare il giovane Cammarota e vorrebbe vederlo per sempre a Napoli?

Nel frattempo, le tensioni tra Mariella e Serena provocano scintille che si ripercuotono anche al lavoro: l’incomprensione tra loro si fa serie e diventa un vero scontro. Dopo aver scoperto che Raffaele si era confidato con Elvira a proposito delle minacce ricevute da Lello Valsano, preferendo lei e non sua moglie, Ornella alza un muro tra lei e il marito: la donna non è intenzionata a perdonarlo…

