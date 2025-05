Tra poco andrà in onda su Rai Tre un nuovo episodio di Un posto al sole, amatissima soap opera partenopea trasmessa da lunedì a venerdì alle 20.50. Da moltissimi anni è seguita da tantissimi telespettatori e c’è chi non ama aspettare la messa in onda per scoprire curiosi dettagli, le anticipazioni infatti si lasciano sempre sfuggire qualche novità e colpo di scena.

Anticipazioni Un posto al sole 21 maggio 2025: Michele sconvolto dalla scoperta su Assane

Michele resterà alquanto spiazzato non appena scoprirà che la famiglia di Assane ha denunciato la sua scomparsa. L’uomo lo stava aiutando con la sua inchiesta contro i Gagliotti ma quando sparì all’improvviso gli avevano fatto credere che era tornato dalla sua famiglia.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Elena, che non sembrava affatto interessata alle attenzioni di Gennaro, deciderà di lasciarsi andare al corteggiamento del nuovo socio dei Cantieri perché la cosa la farà sentire lusingata. Nell’episodio di mercoledì 21 maggio 2025 Giulia sarà ancora sconvolta, non riesce proprio ad accettare la decisione di Luca e non è pronta a lasciarlo andare. Nel frattempo Damiano prenderà in considerazione un importante progetto, le tensioni tra il poliziotto e Grillo saranno sempre più forti.

Giulia in preda all’angoscia, Manuela prova a sostituire la sorella

A Un posto al sole nell’episodio di oggi, martedì 20 maggio 2025, Giulia spiegherà a Gianluca i motivi che hanno convinto Luca a lasciare Napoli all’improvviso. La Poggi apparirà sempre più angosciata e quando Niko proverà a farla sentire meglio peggiorerà solo la situazione.

Intanto ai Cantieri e in radio la situazione sarà sempre più delicata e Roberto Ferri deciderà di ascoltare il consiglio della moglie. Lo spietato imprenditore, infatti, proverà a convincere Gagliotti a non interrompere i finanziamenti a Radio Golfo 99. Le anticipazioni rivelano anche che Manuela farà un provino in radio per provare a sostituire Micaela nella trasmissione con Saviani.