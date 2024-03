Un posto al sole/ Anticipazioni 21 marzo 2024: Roberto e Marina pensano di avere in pugno Ida ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo 2024

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi, giovedì 21 marzo, rivelano che Roberto e Marina potrebbero finire nei guai. Pensando di avere in pugno Ida, saranno ignari che una decisione di Diego potrebbe creare loro molti problemi.

Alberto vuole trovare una sistemazione tutta per lui, ma questo metterà di pessimo umore la Curcio che sarà sempre più testa e nervosa. Nel frattempo, Mariella comprende che suo marito Guido è sempre più distaccato da lei e che il loro matrimonio è a rischio. Cerri, invece, farà un incontro molto importante…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 marzo 2024 su Rai 3

Roberto e Marina hanno concesso a Ida di incontrare il padre. I due hanno acconsentito che l’uomo possa fare visita alla figlia presso Palazzo Palladini. Con questa strategia la coppia ha pensato di tenere in pugno la ragazza, ma una strategia di Diego potrebbe mettere a repentaglio le loro certezze e ribaltare la situazione a suo favore.

Clara ha scoperto di essere incinta e ora ha paura di rivelare tutto ad Alberto che non la prenderebbe bene. Quest’ultimo, invece, continua a cercare una sistemazione tutta per lui e questo rende la Curcio sempre più ansiosa e nervosa. Guido, nel frattempo, non riesce a perdonare Mariella che nota quanto il marito la tratti con freddezza. Cerri fa un incontro molto piacevole…

Un posto al sole anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, per Rossella è arrivato il momento di fare i conti con le sue scelte, che hanno portato a conseguente inevitabili. La ragazza deve guardare in faccia la realtà e affrontare un confronto che ha sempre voluto evitare. Guido ha avuto in incidente, e Mariella ha deciso di prendersi cura di lui costantemente.

Le continue attenzioni della moglie, però, hanno soffocato Guido e creato tensioni all’interno del matrimonio. L”uomo non ne può davvero più di Mariella; il loro rapporto è sempre più compromesso. Il vigile continua ad avercela con la moglie e sembra irremovibile. Filippo e Serena proveranno ad aiutare Irene finita nei guai dopo aver seguito la creator sui social. Manuela si sente sempre più in colpa nei confronti della nipote.

