Un posto al sole/ Anticipazioni 21 novembre: Bianca organizza una festa ad Antonello

Un posto al sole, ecco dove eravamo rimasti

Anche oggi, lunedì’ 21 novembre, come di consueto andrà in onda alle 20.35 su Rai 3, un’altra puntata della famosa soap opera Un posto al sole. Ma prima di scoprire cosa accadrà stavolta facciamo una rinfrescata su quanto successo la scorsa settimana… Alla notizia della riduzione di pena per Lello Valsano, Niko si è mostrato a dir poco amareggiato, così ha telefonato a Manlio, il padre detenuto di Susanna. Manlio consiglia a Niko di andare in carcere e dirgli cosa ha in mente così da evitare che l’assassino abbia degli sconti. Niko per ora risponde negativamente: devono aspettare la sentenza.

Nonostante l’insistenza di Manlio, Niko rimane dubbioso e non si decide. Ad aggravare la situazione Giulia e Renato parlano con il figlio ma i loro consigli non fanno altro che far rivivere a Niko ciò che ha vissuto. Il ragazzo allora, infastidito, ha una notte difficile, non chiude occhio e va a sfogarsi al Belvedere. Li, la mattina dopo, il portiere Raffaele lo trova e, finalmente, riesce a consolarlo, raccontandoli la struggente storia di come riuscì a superare la morte della sua amata Rita. Poggi nel frattempo decide di parlare con Manlio ma se ne pente preso: l’uomo infatti le dice che vuole rivolvere la faccenda a modo suo, grazie a delle conoscenze fatte in carcere. Cosa accadrà ora?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 21 novembre

Come di consueto, stasera su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata della celebre soap Un posto al sole. Le anticipazioni a riguardo rivelano che Niko si trova alle prese con un’importante decisione da prendere: seguire la richiesta di Manlio Picardi e vedere l’uomo, oppure lasciare perdere. Nel frattempo tutto sembra andare per il meglio per Viola: pare che la presenza di Eugenio nelle giornate di Antonino abbia infatti un buon effetto sia su di lei che sul bambino.

Franco e Angela infine si trovano alle prese con Bianca nel tentativo di gestire la sua decisione che ormai pare irreversibile: vuole assolutamente organizzare una festa per Antonello. La puntata sarà trasmessa su Rai Tre alle 20.35. Se la perdi niente paura! È possibile rivedere Un posto al sole in streaming sulla piattaforma online Raiplay.

Un posto al sole: ci sarà una new entry, ecco di chi si tratta…

Un posto al sole è senza dubbio una selle soap opere più amate di Rai 3. Ambientata a Napoli, e prodotta interamente in Italia, è anche la serie più longeva di Rai Fiction. Durante le sue stagioni, numerosissimi sono stati gli attori coinvolti. Stando a un’indiscrezione lanciata da TV Soap pare che un nuove personaggio, e dunque attore, sia in procinto di fare il suo ingresso. Di chi si tratta? Del bellissimo Gabriele Rossi, non solo attore ma anche ballerino!

Pare infatti che sarà inserito per la nascita di una nuova storyline che affronterà un problema attuale: il piccolo Federico infatti riceverà un giocattolo contaminato che rischierà di dare il via a un brutto incidente. Palladini andrà a minacciare i responsabili della fabbricazione del giocattolo e proprio qui, pare, che sarà inserito Gabriele Rossi. Stando all’indiscrezione sembrerebbe infatti che la sua agenzia abbia già riportato Un posto al sole tra i suoi lavori del 2022. Che dire? Non vediamo l’ora di sapere se effettivamente ci sarà.

