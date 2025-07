Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà martedì 22 luglio 2025, Luca costretto ad affrontare un'emergenza, Saviano vuole scoprire se...

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole? La soap opera partenopea torna in onda con tante interessanti novità dopo il solito stop previsto durante il weekend. Gli affezionati fan che quotidianamente seguono le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, si chiedono cosa succederà e molti di loro vanno alla ricerca di nuovi spoiler per scoprire in anteprima qualche dettaglio.

Tra poco andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata di Un posto al sole, che come al solito sarà poi disponibile anche in streaming sul sito Raiplay. Intanto scopriamo cosa accadrà nella puntata di domani, martedì 22 luglio 2025. Stando alle anticipazioni emerse fino ad ora sul web Luca sarà costretto ad affrontare un’emergenza improvvisa, Giulia però non apparirà affatto sollevata non appena scoprirà cosa è successo.

Anticipazioni Un posto al sole 22 luglio 2025: Michele vuole scoprire se il ‘sogno’ su Agata è reale

Le trame della fiction partenopea continueranno diventare sempre più intriganti catturando di certo l’attenzione di moltissimi telespettatori che non perdono una puntata. Stando agli spoiler Gennaro Gagliotti approfitterà del suo ruolo di amministratore delegato ai Cantieri e mischierà piacere e lavoro, fregandosene di ciò che prova la moglie.

Ci saranno altre novità a Un posto al sole nell’episodio che verrà trasmesso u Rai Tre martedì 22 luglio 2025. Le anticipazioni svelano che Michele continuerà a pensare di essere a conoscenza di alcune informazioni che la Polizia non conosce. L’obiettivo di Saviani sarà quello di scoprire se ciò che Agata gli ha rivelato in sogno corrisponde alla realtà.

