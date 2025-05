Ancora pochi episodi prima della solita pausa del weekend e in molti si chiedono cosa succederà a Un posto al sole, le ultime vicende stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Da moltissimi anni la soap opera partenopea, in onda su Rai 3 alle 20.50 da lunedì a venerdì, conquista l’attenzione di moltissime persone. Queste sono curiosi di scoprire quali altri colpi di scena lasceranno tutti senza parole.

Anticipazioni La Promessa, 22 maggio 2025/ Jana teme che il prete cambi idea sulle nozze segrete con Manuel

Jimmy sta vivendo una fase alquanto delicata, ormai è palese che la vicinanza di Matteo non ha assolutamente un’influenza positiva nella sua vita. Il suo nuovo amico non solo lo ha convinto ad utilizzare l’intelligenza artificiale per fare i compiti ma lo ha fatto anche allontanare dal suo migliore amico, Camillo. Dopo quello che è successo a scuola Niko, deluso e arrabbiato, ha deciso di punirlo anche se il figlio ha provato a ribellarsi, le cose tra loro potrebbe presto peggiorare.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas, 22 maggio 2025/ Esther turbata, Miguel vuole farsi perdonare

Anticipazioni Un posto al sole 22 maggio 2025: Michele sospetta di Gagliotti per la scomparsa di Assane

L’avvocato Poggi ha vietato al figlio di di recarsi all’incontro con il suo rapper preferito e questo ha scatenato in lui una reazione del tutto inaspettata, si è scagliato anche contro Manuela. Jimmy ci tiene davvero all’evento, le continue pressioni da parte di Matteo lo spingeranno a disobbedire al padre?

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che nell’episodio di giovedì 22 maggio 2025 aumenterà sempre di più l’intesa tra Elena e Gennaro Gagliotti. Cos’altro accadrà? Michele dopo quello che ha scoperto su Assane inizierà a pensare che c’entri proprio Gagliotti con la sua scomparsa. Intanto al Caffè Vulcano inizieranno le serate di ballo con Gabriela ma per Samuel non sarà affattto semplice gestire la situazione, infatti apparirà sempre più geloso.

Anticipazioni Beautiful, 22 maggio 2025/ Finn ha un confronto con Deacon su Sheila, R.J. rassicura Luna

Assane è sparito, la notizia sconvolge Michele

A Un posto al sole nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 21 maggio 2025, Michele farà una scoperta che lo lascerà senza parole. Di che si tratta? La famiglia di Assane ha denunciato la sua scomparsa, quindi in realtà non è tornato dai familiari come gli avevano fatto credere.

Elena inizierà ad apprezzare le attenzioni di Gennaro Gagliotti e apparirà meno resistente di fronte al suo corteggiamento. Nel frattempo Giulia continuerà a soffrire molto dopo l’addio di Luca, non riesce proprio ad accettare la sua scelta. Tra Grillo e Damiano la tensione sarà alle stelle, gli spoiler rivelano che Renda prenderà in considerazione un importante progetto.