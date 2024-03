Un posto al sole/ Anticipazioni 22 marzo 2024: Clara svela di essere incinta e affronta la rabbia di Alberto

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto furioso con Clara

Un posto al sole torna in onda questa sera, venerdì 22 marzo 2024, come sempre su Rai 3 a partire dalle ore 20.50 circa con una nuova attesissima puntata. Nell’appuntamento di ieri sera, il focus narrativo si è concentrato su Roberto e Marina e sulla decisione in favore di Ida, che ha avuto l’occasione di incontrare il padre. Tuttavia Diego rischia di mettere in crisi la strategia attuata dai due. Intanto Clara ha scoperto di essere incinta ma teme la reazione di Alberto, mentre permangono le tensioni tra Guido e Mariella, che lamenta di essere trattata dal marito con freddezza.

Nell’odierna puntata serale di Un posto al sole, secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon, Alberto si infurierà con Clara che gli rivelerà di essere incinta di Eduardo. Il suo ex potrebbe mettere in atto la sua vendetta contro la donna, sentitosi tradito nella fiducia. La stessa Clara appare piuttosto confusa agli occhi dell’ex ed è ancora incapace di comprendere quale sia la strada più giusta per lei.

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa, in difficoltà, decide di tornare a casa sua

Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla nuova puntata in onda questa sera su Rai 3, Rosa dovrà lasciare l’appartamento di Giulia, tornare a casa sua e affrontare chi la vuole fuori dal quartiere. Ma si sommano altri problemi per la donna che, in tutto ciò, deve anche convincere Manuel a lasciare la Terrazza proprio ora che ha ritrovato la giusta serenità nell’appartamento e costruito una nuova amicizia. La mamma è però convinta che sia opportuno fare ritorno a casa.

Intanto proseguono gli incontri tra Cerruti e Luciano, che continuano ad approfondire la loro conoscenza. Spazio poi alle difficoltà tra Mariella e Guido, sempre più divisi da litigi ed incomprensioni che paiono irrisolvibili.

