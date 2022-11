Un posto al sole/ Anticipazioni 22 novembre: Viola ed Eugenio, ritorno di fiamma?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 22 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 22 novembre, rivelano che forse c’è ancora speranza per Viola ed Eugenio. La coppia passa del tempo un po’ da sola e sembra riavvicinarsi dopo aver visto un film di supereroi. Un dettaglio che appare insignificante, ma che per i due potrebbe significare molto. Forse tra Viola ed Eugenio non è mai finita del tutto. Forse i due si sono solo allontanati per quel breve tempo necessario, ma è chiaro che il sentimento reciproco è sempre stato presente. A entrambi serviva solo un periodo lontani l’un l’altro per capire cosa provassero davvero. E si sa, il tempo cura tutte le ferite…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Manlio Picardi è tornato in scena per ribaltare completamente la vita di Niko, il quale ancora soffre per la morte di Susanna. Ora Manlio sembra aver avanzato una terribile proposta al giovane sofferente, e le conseguenze potrebbero essere disastrose per entrambi, ma soprattutto per Niko. Di cosa potrebbe trattarsi? Di sicuro, nulla di buon all’orizzonte… Intanto, le cose tra Diego e Lia sembrano procedere molto bene: i due vivono i primi bei momenti della loro storia, ma ad ostacolarli ci sono ancora dei problemi logistici. Almeno così sembra.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Manlio torna improvvisamente in scena e cerca Niko per fargli un’inaspettata richiesta. Ora il giovane deve decidere se incontrarlo, e quel che è certo è che, comunque andranno le cose, provocherà un effetto bomba. Intanto, il piccolo Antonio sembra decisamente migliorare d’umore, grazie alla costante presenza di Nicotera nelle sue giornate di Antonio. Il bambino sta meglio, e anche Viola ne è soddisfatta, tanto che comincia a pensare che forse non è tutto perduto per lei ed Eugenio. Intanto, Bianca si è messa in testa di organizzare una festa a sorpresa per Antonello, mentre Franco ed Angela dovranno organizzarsi in seguito a questa sua improvvisa decisione che li spiazza.

