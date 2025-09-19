Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 22 settembre 2025, Marina prova a parlare con Vinicio, Silvia è preoccupata per Michele.

Dopo essere finito in ospedale Gagliotti nei precedenti episodi di Un posto al sole ha preso le distanze da Antonietta e ha chiesto al fratello di tornate a Napoli per stargli vicino. Gennaro lo ha sempre trattato male a causa dei loro caratteri troppo diversi e non solo, però nel momento del bisogno l’ha voluto al suo fianco e lui ha subito accettato. La situazione ha turbato molto Vinicio, al punto che sta mettendo a rischio il suo rapporto con Alice.

Anticipazioni La Promessa, 20-21 settembre 2025/ Cruz trama contro le nozze, padre Samuel non è in pericolo

Da settimane ormai Gennaro Gagliotti continua a manipolare il fratello più piccolo, lui ha creduto alle sue rivelazioni su Roberto e Marina e pensa che Ferri debba pagare per quello che hanno fatto al fratello. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate fino ad ora sul web, nell’epiosodio che andrà in onda su Rai Tre lunedì 22 settembre 2025 Marina proverà a parlare con il ragazzo. La Giordano cercherà infatti di fargli aprire gli occhi su Gennaro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 settembre 2025/ Enrico disperato, il dolore alla mano peggiora

Anticipazioni Un posto al sole 22 settembre 2025: Silvia chiede a Saviani di prendersi una pausa

Nel frattempo Ferri sarà ancora in carcere e non vedrà l’ora di ricevere la notifica che renderà più leggere le restrittive misure nei suoi confronti. Intanto Guido cercherà di essere originale nel corteggiare Mariella, in modo involontario Samuel e Micaela lo aiuteranno.

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 22 settembre 2025 Silvia apparirà di nuovo preoccupata per il marito e cercherà di convincerlo a prendersi una pausa dal lavoro. Le anticipazioni rivelano che Michele non avrà nessuna intenzione di mettere in pausa il suo lavoro, al contrario si dedicherà con tutto se stesso all’intervista a Paolo Siani in occasione del 40esimo anniversario della morte di suo fratello Giancarlo.

La forza di una donna anticipazioni 20 settembre 2025/Sarp scopre che Bahr rischia la vita, chiede aiuto a..