Un posto al sole/ Anticipazioni 22 settembre: Niko contro Micaela, lui non perdona…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 settembre: Micaela sbaglia e Niko non perdona…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 22 settembre, rivelano che inizialmente Niko era pronto a dichiarare guerra a Micaela per ottenere l’affidamento del piccolo Jimmy. La morte di Susanna, che il bambino considerava una mamma, ha sconvolto tutti, alterando le dinamiche di intere famiglie. Ora Niko vuole portare l’ex in tribunale, ma accadrà qualcosa che lo spingerà a ripensarci, avvicinandosi lentamente a lei. Questo sembrerà all’inizio calmare le acque, poi però Micaela compirà una mossa sbagliata destinata a sorprendere negativamente il giovane Poggi.

A quel punto, Niko non sarà disposto a perdonarla, e si irrigidirà nuovamente. A soffrire dell’intera situazione sarà, com’è ovvio, Jimmy, stanco di vedere i suoi genitori litigare a causa sua. Riuscirà il piccolo a farsi forza da sola? E cosa farà Micaela di tanto sconvolgente per allontanare in malo modo Niko?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 settembre: dilemma morale per Raffaele

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il mistero intorno all’avvelenamento di Roberto e Marina continua. La polizia indaga scrupolosamente e non esclude alcuna pista, ma il colpevole è ancora ben lontano dall’essere scoperto. Ci saranno interrogatori, e ogni residente del palazzo è un potenziale sospettato.

Infine, Raffaele, già provato dal trauma della morte di Susanna e delle conseguenze che tale drammatico episodio ha avuto sulla sua famiglia, in particolare Viola, si troverà nel mezzo di un dilemma morale. L’uomo infatti comincerà ad avere i sensi di colpa poiché sente che quanto avvenuto sia solo lui il responsabile.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Viola in crisi, un lungo calvario…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la morte di Susanna ha provocato in Viola un vero e proprio trauma: seppur a livello fisico la giovane si sente al cento per cento, lo stesso non si può dire per il suo stato mentale. Il rientro a scuola come supplente, ruolo che ha accettato non senza troppi dubbi, ha dato a Viola nuove energie e motivazioni per andare avanti. Eppure il trauma dell’attentato dello scorso agosto ad opera di Lello Valsano continua a non abbandonarla e fa ancora molta fatica a lasciarsi alle spalle quel terribile evento.

Per lei inizia un lungo calvario e neanche la vicinanza di Eugenio sembra risollevarla e aiutarla ad uscire da questo tunnel in cui è finita. Spetterà forse alla sua famiglia, forse l’unica che sappia cosa davvero stia passando, darsi da fare per impedire che la loro “bambina” cada nella depressione più totale…











