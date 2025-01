Andrà in onda domani, giovedì 23 gennaio 2025 il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Di certo le novità e i colpi di scena non mancano mai e incuriosiscono non poco i telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. L’amata soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa succederà nell’episodio di giovedì 23 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web la delicata situazione di Rossella continuerà a peggiorare. Il forte stress emotivo, infatti, avrà un impatto negativo anche sul suo fisico e le persone che le stanno intorno si preoccuperanno non poco.

Le novità ad Un posto al sole non sono ancora finite e come al solito faranno incuriosire molto i tantissimi fan della nota soap opera. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Tre domani Damiano continuerà ad indagare per rintracciare gli aggressori che hanno messo in pericolo Viola.

Nel frattempo Rosa e Pino riusciranno a recuperare il loro appuntamento dopo che questo era saltato. Cos’altro succederà a Un posto al sole giovedì 23 gennaio 2025? Le anticipazioni rivelano che in vista della partenza di Claudia e Guido Bice ne approfitterà per dare qualche consiglio a Mariella. L’amica della vigilessa cercherà di convincerla a dare una possibilità a Mimmo.

