Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà mercoledì 23 luglio 2025, Giulia fa una proposta a Rosa, Mariella è preoccupata per Lollo.

Puntata dopo puntata Un posto al sole riesce sempre a catturare l’interesse di moltissimi fan, dal punto di vista degli ascolti infatti i risultati sono sempre notevoli. La storica e amatissima soap opera partenopea ogni giorno tiene incollati allo schermo moltissime persone che aspettano con grande curiosità di assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Sul piccolo schermo va in onda alle 20.50 da lunedì a venerdì alle 20.50. Gli episodi possono essere seguiti anche in streaming, sul sito Raiplay.

Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Sono già disponibili alcune interessanti anticipazioni che svelano le trame della puntata di domani, mercoledì 23 luglio 2025. Sono molte le persone che non riescono ad attendere la messa in onda per sapere cosa accadrà ed è per questo che si precipitano sul web in cerca di nuovi spoiler.

Anticipazioni Un posto al sole 23 luglio 2025: Mariella in ansia per Lollo chiede a Guido di tornare a casa

Stando agli spoiler trapelati sul web in merito alla puntata di domani la malattia di Luca continuerà a peggiorare e dopo l’ennesimo campanello d’allarme Giulia apparirà non poco preoccupata. La Poggi però non avrà nessuna intenzione di separarsi da Luca ed è per questo che cercherà una soluzione, farà infatti una proposta a Rosa.

La Picariello non resterà indifferente di fronte alle parole di Giulia, anche lei si preoccuperà dal momento che la proposta della Poggi avrebbe dei pro ma anche dei notevoli contro. Le anticipazioni di Un posto al sole si lasciano sfuggire altri dettagli in merito all’episodio di mercoledì 23 luglio 2025. Questi fanno sapere che il fatto che Lollo continuerà a fare la pipì a letto farà preoccupare non poco Mariella. Cosa farà lei? Per cercare di risolvere il disagio del figlio chiederà a Guido di tornare per qualche giorno a casa, la sua idea però potrebbe non essere la soluzione giusta. Intanto Renato si farà ammaliare dall’intelligenza artificiale usata da Jimmy e Niko.

