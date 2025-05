Ci saranno inaspettati risvolti a Un posto al sole durante l’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda domani, venerdì 23 maggio 2025. Le anticipazioni svelano diversi dettagli che di sicuro cattureranno l’attenzione di tantissimi fan, molti dei quali non aspetteranno di scoprire cosa accadrà in televisione.

Per moltissime persone, infatti, leggere le anticipazioni per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini è una tentazione troppo grande. La soap opera partenopea come sempre si fermerà durante il weekend, infatti tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì, prima dello stop però non mancheranno i colpi di scena.

Anticipazioni Un posto al sole 23 maggio 2025: Jimmy è scappato, cosa farà Manuela?

Jimmy si ribellerà alla punizione di Niko, che gli aveva vietato di usare i videogiochi, il telefono e di recarsi all’incontro con il suo rapper preferito. Il giovane Poggi, infatti, scapperà e Manuela lo scoprirà. Cosa deciderà di fare la Cirillo?

Gli spoiler di Un posto al sole svelano che Manuela si troverà in una posizione molto scomoda, dovrà scegliere se rivelare tutto a Niko anche se questo contribuirà a rendere ancora più teso il rapporto tra padre e figlio oppure coprire il nipote. Nell’episodio di venerdì 23 maggio 2025 Mariella sarà felice di partecipare alle serate danzanti al Caffè Vulcano, anche se la situazione sarà diversa dal previso. Nel frattempo Damiano ha preso un’importante decisione, quella di candidarsi per il ruolo di vice ispettore e fare il concorso.

Aumenta l’intesa tra Elena e Gagliotti, Michele ha dei sospetti

Interessanti colpi di scena a Un posto al sole anche nella puntata di oggi, giovedì 22 maggio 2025. Nonostante la punizione Jimmy, che continua a ricevere pressioni da Matteo, non vuole rinunciare ad incontrare il suo rapper preferito.

Aumenterà l’intesa tra Gagliotti ed Elena, ormai è evidente che le avances di Gennaro non la infastidiscono più ma la lusingano. Intanto Michele avrà il sospetto che sia stato lo spietato imprenditore a far sparire Assane perché lo stava aiutando con la sua inchiesta. Al via le serate di ballo al Vulcano con Gabriela, Manuel sarà molto geloso e per lui non sarà semplice gestire la situazione.