Un posto al sole/ Anticipazioni 23 marzo: Eugenio frena Viola, ora deve decidere!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 23 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 23 marzo, rivelano che Eugenio non è più disposto ad accettare la confusione sentimentale di Viola. La giovane Bruni non sa esattamente come muoversi e soprattutto chi scegliere; il poliziotto Damiano, verso cui c’è attrazione, o suo marito? Dopo i recenti sviluppi, la supplente sembra esserne certa: ama ancora Eugenio ed è gelosa all’idea che lui sia sempre più in sintonia con la pm Lucia. Per Viola è un sentimento nuovo, che credeva non avrebbe mai provato nei confronti del marito. Fatto sta che ora Nicotera è stanco e non sembra disponibile a concedere alla consorte altro tempo per riflettere: Viola deve decidere cosa vuole.

Intanto Niko nutre sempre più dubbi sui costi della ristrutturazione che lui e Alberto Palladini stanno per affrontare riguardo l’allargamento dello studio legale. Fin dall’inizio il giovane Poggi era molto incerto sul progetto, quindi i suoi timori sono più che logici specialmente ora che le spese sembrano essere aumentate.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Alberto e Diana Della Valle, intanto, continua a frequentarsi anche oltre l’orario d’ufficio e tra loro c’è sempre una maggior complicità. Sarà questo che andrà a incidere sui lavori di ristrutturazione dello studio legale? Quel che è certo è che Alberto si fida molto dell’archietetta. Nel frattempo, Otello sta aiutando Silvia con il Caffè Vulcano e ha chiesto un prestito a Renato. Tuttavia, quest’ultimo finisce per trovarsi in evidente difficoltà, dato che la somma è troppo per lui, quindi cerca di tirarsene fuori con l’ausilio di Raffaele…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia le prova tutte per risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma ogni suo tentativo pare andare a vuoto. Forse l’aiuto di Otello potrebbe darle una soluzione a parte dei suoi problemi? Alberto e Diana sono in ottima sintonia e i due si conoscono meglio. Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto.

Viola deve decidere in merito alla proposta di separazione di Eugenio: da un lato non vuole porre fine al loro matrimonio, dall’altra è consapevole di provare dei forti sentimenti per Damiano. Tuttavia la Bruni comincia ad essere un tantino gelosa dalla vicinanza del marito con la pm Lucia. Mariella è preoccupata per le continue uscite di Guido con Michele, e sa di dover prendere in mano la situazione per vederci chiaro, ma l’uomo si dimostra scostante riguardo la sua proposta di vacanze estive…

