Un posto al sole/ Anticipazioni 23 novembre: doppia visita a sorpresa per Roberto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 23 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 23 novembre, rivelano che Roberto vuole gettarsi tutto alle spalle da quando la sua storia con Marina è finita. Il sequestro della Giordano ha portato solo conseguenze negative, e non è pronto ad affrontarle. Così Ferri, proprio quando è intenzionato a partire per Londra, verrà invece sorpreso da un duplice arrivo. Parliamo di Marina, la quale non sarà da sola: insieme a lei ritroveremo Alice Pergolesi, che ormai non è più una bambina, ma un’adolescente vogliosa di osservare il mondo e scoprire le bellezze di Napoli.

Eugenio non vuole perdere Viola, quindi si lascia incoraggiare da alcuni momenti di complicità per tentare di recuperare il rapporto con sua moglie. La domanda è se lei sarà pronta a ricominciare da zero, lasciandosi tutto alle spalle…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che a palazzo Palladini sono arrivate le sorelle Cirillo e, come previsto, la loro ingombrante quanto casinista presenza mina la vita tranquilla dei residenti, soprattutto la coppia formata da Samuel e Speranza. E lui, esasperato dei continui battibecchi delle due gemelle, arriverà a chiedere alla sua compagna di prendere delle contromisure. Come reagiranno Manuela e Micaela?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, c’è ancora speranza per Viola ed Eugenio. La coppia passa del tempo un po’ da sola e sembra riavvicinarsi dopo aver visto un film di supereroi. Un dettaglio che appare insignificante, ma che per i due potrebbe significare molto. Forse tra Viola ed Eugenio non è mai finita del tutto. Forse i due si sono solo allontanati per quel breve tempo necessario, ma è chiaro che il sentimento reciproco è sempre stato presente.

Manlio Picardi è tornato in scena per ribaltare completamente la vita di Niko, il quale ancora soffre per la morte di Susanna. Ora Manlio sembra aver avanzato una terribile proposta al giovane sofferente, e le conseguenze potrebbero essere disastrose per entrambi, ma soprattutto per Niko. Di cosa potrebbe trattarsi? Di sicuro, nulla di buon all’orizzonte… Intanto, le cose tra Diego e Lia sembrano procedere molto bene: i due vivono i primi bei momenti della loro storia, ma ad ostacolarli ci sono ancora dei problemi logistici. Almeno così sembra.

