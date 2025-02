Andrà in onda oggi l’ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, durante il quale i telespettatori assisteranno come sempre a tante interessanti novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì e venerdì alle 20.50 e con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissime fan. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettagli. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend? Stando alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web, nella puntata di lunedì 24 febbraio 2025 Alice ha rivelato a Vinicio ciò che ha scoperto su Michele, cioè che sta indagando sulla sua famiglia e ha aperto un’inchiesta sul caporalato. Visibilmente preoccupato il giovane Gagliotti andrà a parlare con il fratello per capire cosa stia succedendo.

Anticipazioni Un posto al sole 24 febbraio 2025: Luca va a fare una visita, qualcosa lo turberà molto

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti vicende nell’episodio che andrà in onda su Rai 3 dopo la solita pausa del fine settimana. Le anticipazioni rivelano che Giulia accompagnerà Luca ad una visita di controllo, lui però vedendo donna malata di Alzheimer ad uno stato avanzato resterà sconvolto, De Santis infatti apparirà molto turbato.

Nel frattempo Diego e Ida per inaugurare la loro nuova casa organizzeranno un pranzo di famiglia. Renato si sentirà escluso e farà di tutto per farsi invitare. Cos’altro succederà a Un posto al sole lunedì 24 febbraio 2025? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per saperne di più.

