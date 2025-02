I tantissimi fan di Un posto al sole dopo la solita pausa del weekend assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nei nuovi episodi e non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli inquilini di Palazzo Palladini con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Un posto al sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, gli episodi della storica soap opera partenopea però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Cosa succederà nella puntata di domani, martedì 25 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Michele continuerà a dedicarsi alla sua inchiesta contro la famiglia Gagliotti. Intanto, dopo la rivelazione fatta al fratello Vinicio, pressato da Gennaro, dovrà decidere da che parte stare.

La visita di controllo è stata traumatica per Luca, poco dopo incontrerà di nuovo Alberto e si lascerà sfuggire una preoccupante e sconvolgente confessione. Di che si tratta? Al momento le anticipazioni di Un posto al sole non lo rivelano ma di sicuro la vicenda catturerà non poco l’attenzione dei fan della soap.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di martedì 25 febbraio 2025? Diego e Ida si lasceranno convincere da Renato e lo inviteranno al pranzo di famiglia organizzato per inaugurare la nuova casa, scoppierà però un’altra discussione tra Raffaele e Poggi. Stando alle anticipazioni Giordano e la compagna non si lasceranno turbare dalla situazione perché saranno presi dalla nuova avventura che finalmente vivranno insieme.

