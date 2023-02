Un posto al sole/ Anticipazioni 24 febbraio: Valsano, processo ad alta tensione

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 24 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 febbraio, rivelano che il processo contro Lello Valsano prosegue e provoca un crescendo di emozioni che coinvolge tutte le persone interessate alla vicenda. Il verdetto finale si avvicina, e aumenta anche l’ansia, specialmente perché la difesa sembra avere qualcosa a suo favore. Niko e Viola, in particolare, sono quelli più preoccupati: entrambi ripensano a Susanna, a quando è stata uccisa per mano del terribile criminale. Come finirà il processo? Ormai manca davvero poco per il verdetto. Intanto, Guido e Michele passano molto più tempo insieme; i due si divertono, fanno baldoria, e Michele è davvero contento di avere una spalla amica con cui confidarsi e soprattutto sfogarsi. Mariella comincerà a preoccuparsi per la situazione: come reagirà vedendo suo marito assecondare il suo amico?

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Giulia ha rivisto mastro Peppe, ma ha notato che l’uomo non era solo. Ora la Poggi avrà modo di confrontarsi di nuovo con lui, per avere almeno un chiarimento su ciò che ha visto che non l’ha lasciata indifferente. Intanto, a Palazzo Palladini ricompare un attesissimo personaggio del passato: si tratta di Luca De Santis, una figura che manca da molto tempo nella soap. L’uomo si presenterà da solo e pronto a ricominciare da capo con la sua vita. Scopriremo cosa ha combinato in questi ultimi anni?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il ritorno di Lara Martinelli ha rimescolato le carte in tavola. Roberto vuole vederci chiaro sulle reali intenzioni della donna, mentre Marina è preoccupata. Nonostante l’uomo la rassicuri sui suoi veri sentimenti, la Giordano continua a pensare a come quella diabolica donna continui a rovinare la vita con il suo amato Ferri. Il processo a Lello Valsano entra nel vivo, tra le preoccupazioni e i timori delle persone interessate, tra cui Niko e Viola, che sono parecchio insofferenti poiché rivivono gli ultimi attimi di vita di Susanna. Intanto, al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle con la clientela che continua a calare, e Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Inoltre, i dipendenti cominciano a manifestare dei malumori, ma a peggiorare la situazione ci si mettono Nunzio e Franco: tra loro sale la tensione e i due sono ai ferri corti.

