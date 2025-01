Sta per giungere al termine un’altra settimana di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco la loro attenzione. Moltissime sono infatti le persone che puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni The Rookie, 23 gennaio 2025 su Rai 2/ Nolan e Celina salvano la piccola Anna

Cosa succederà a Un posto al sole nell’episodio che verrà trasmesso domani, venerdì 24 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate fino ad ora sul web dopo il grande spavento a causa della rapina Viola sta provando a ritrovare serenità e normalità nella sua vita. La Bruni ha corso un grosso rischio ed è normale che sia ancora molto turbata, nel frattempo Damiano continuerà a cercare i suoi rapinatori e non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Anticipazioni La Promessa, puntata 24 gennaio 2025/ Santos tormenta ancora Vera, Lope cerca rassicurazioni

Anticipazioni Un posto al sole, 24 gennaio 2025: Niko tornerà con Manuela? Renato vuole farli riavvicinare

Ci saranno altre interessanti novità a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda domani. Cos’altro succederà agli inquilini di Palazzo Palladini? Le anticipazioni fanno sapere che Renato sarà sempre più convinto che Valeria non è la donna giusta per Niko, il suo desiderio infatti sarà quello di liberarsi di lei.

Poggi è convito che il figlio e Manuela siano fatti per stare insieme e proverà a farli riavvicinare. Intanto, Rosa farà i conti con le sue insicurezze dopo aver trascorso la serata con Pino. Al momento le anticipazioni di Un posto al sole non si lasciano sfuggire altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 24 gennaio 2025/ Tancredi fa una promessa a Rosa, intanto Odile...