Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà martedì 24 giugno 2025, una scoperta spiazza Alberto, Chiara pronta a tradire Ferri e Marina?

Inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole che come al solito sarà piena di colpi di scena e novità che di sicuro non faranno mai annoiare i suoi tantissimi fan. Gli inquilini di Palazzo Palladini riescono quotidianamente a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori con tante vicende accattivanti, sono tantissime le persone che non perdono un episodio.

La storica soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da quasi trent’anni, ad oggi alle 20.50 da lunedì a venerdì, e dal punto di vista degli ascolti conquista sempre ottimi risultati. Nei precedenti episodi di Un posto al sole Luca ha deciso di assecondare Giulia accettando di tornare insieme a lei a Napoli. Avevano proposto anche a Gianluca di trascorrere qualcosa giorno a Palazzo Palladini, le anticipazioni però fanno sapere che non accetterà. Sono trapelati sul web interessanti dettagli sulla puntata di domani, martedì 24 giugno 2025, cosa succederà? Alberto sarà sconvolto.

Anticipazioni Un posto al sole 24 giugno 2025: Chiara si allena con Gagliotti?

Gli spoiler fanno sapere che Alberto apparirà non poco turbato quando scoprirà che Luca e Giulia sanno dove si trova Gianluca. In preda alla rabbia si scaglierà non solo contro di loro ma anche contro Niko, durante la discussione però resterà colpito dalle parole della Poggi.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Palladini prenderà una decisione che potrebbe apportare un grosso cambiamento nella sua vita. Intanto Marina e Roberto continuano a sperare che Chiara accetti la loro proposta perché è l’unica che in questo momento potrebbe salvare i Cantieri. Ferri e la moglie, però, non possono immaginare che la Petrone potrebbe stringere un’alleanza con Gagliotti per tradirli. Nel frattempo Rosa avrà fatto chiarezza sui suoi sentimenti dopo aver trascorso la notte con Pino.

