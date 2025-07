Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà giovedì 24 luglio 2025, Eugenio non reagisce bene con Viola, Mariella e Guido sempre più vicini.

Dopo il malore di Eugenio nei precedenti episodi di Un posto al sole Viola è apparsa alquanto turbata e non ha perso occasione per puntualizzare che nonostante la fine del loro matrimonio si vogliono ancora bene. Prova affetto e stima nei confronti dell’ex marito e saranno sempre legati dal momento che dalla loro unione è nato Antonio. Tanta è stata la sua preoccupazione nell’ultimo periodo e non era serena al pensiero che lui andasse da solo a Milano per sottoporsi all’intervento, per questo ha deciso di andare con lui.

Quando la Bruni lo ha detto a Damiano lui non ha certo fatto i salti di gioia, il suo comportamento è diventato molto freddo ma questo non le ha fatto cambiare idea. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, nel penultimo appuntamento settimanale in onda giovedì 24 luglio 2025 Viola dirà ad Eugenio di volerlo accompagnare a Milano per potergli stare accanto in questo delicato periodo, lui però non reagirà bene.

Anticipazioni Un posto al sole 24 luglio 2025: momento di grande vicinanza tra Guido e Mariella

Viola era convinta che al suo ex marito avrebbe fatto piacere la sua iniziativa, resterà però molto sorpresa dalla sua inaspettata reazione. Come al solito l’amatissima soap opera partenopea terrà i suoi affezionati fan con oil fiato sospeso durante i prossimi appuntamenti, infatti le novità non mancheranno.

Da lunedì a venerdì Un posto al sole tiene moltissime persone incollate allo schermo su Rai Tre alle 20.50 con tante intriganti vicende e dopo la messa in onda gli episodi possono essere visti in qualsiasi momento su Raiplay in streaming. Cos’altro rivelano le anticipazioni sulla puntata di domani, giovedì 24 luglio 2025? Rosa continuerà a pensare alla proposta che le ha fatto Giulia. Intanto Mariella e Guido proveranno insieme a risolvere il problema di Lollo, una situazione che li farà avvicinare moltissimo.

