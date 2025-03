Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan, tra le varie cose il duro scontro tra i Gagliotti avrà conseguenze drammatiche. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Tantissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. In molti si chiedono cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025. Queste rivelano che Vinicio vivrà un momento di grande difficoltà, per si sentirà un po’ meglio grazie ad un incontro con una vecchia e misteriosa conoscenza. Intanto, Gennaro Gagliotti avrà la possibilità di tornare alla carica.

Anticipazioni Un posto al sole 24 marzo 2025:

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa dopo la pausa del weekend. Stando alle anticipazioni Gagliotti farà una sconvolgente proposta a Roberto e Marina, al momento però non sono trapelati altri dettagli in merito.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di lunedì 24 marzo 2025? Rosa si sentirà con le spalle al muro dopo aver parlato con Pino e Giulia, la Picariello dovrà capire quali sono i suoi veri sentimenti. Le anticipazioni fanno sapere che Viola riceverà una bella notizia, Otello invece sarà pronto a tornare a Indica ma prima di partire scoppierà un altro battibecco con Iolanda.

