Un posto al sole/ Anticipazioni 24 novembre: un giorno triste in ricordo di Susanna

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 novembre, rivelano che Alice Pergolesi non è più una bambina ma una bella ragazza e, una volta rientrata a Napoli, scopre di avere un forte interesse per una delle “bellezze locali”. Parliamo di Nunzio, che al momento è l’unico single della soap (dopo la partenza di Chiara di qualche mese fa) e potrebbe essere disponibile a un nuovo flirt. Alice e Nunzio sono coetanei, quindi questo già è un buon punto di partenza. Il problema è se lui sarà disposto ad aprirsi a nuove opportunità o se penserà ancora a Chiara. Prima o poi, infatti, la ragazza dovrà tornare a casa dopo il suo periodo di disintossicazione.

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che è arrivato il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna e tutti sono molto in apprensione e cercano di stare quanto più possibile vicini a Niko Poggi e suo figlio Jimmy. Per il piccolo è un giorno molto triste perché gli manca quella che considerava la sua mamma. Dal canto suo, Niko è ancora molto provato per la perdita della sua amata. Seppur supportato dalla sua famiglia, il giovane pare non riuscire ancora superare il dolore e la rabbia per la morte di Susanna. E, pian piano, in lui si annida il desiderio proibito di vendetta verso colui (Valsano) che gliel’ha tragicamente strappata via…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto vuole gettarsi tutto alle spalle da quando la sua storia con Marina è finita. Il sequestro della Giordano ha portato solo conseguenze negative, e non è pronto ad affrontarle. Così Ferri, proprio quando è intenzionato a partire per Londra, verrà invece sorpreso da un duplice arrivo. Parliamo di Marina, la quale non sarà da sola: insieme a lei ritroveremo Alice Pergolesi, che ormai non è più una bambina, ma un’adolescente vogliosa di osservare il mondo e scoprire le bellezze di Napoli. Eugenio e Viola hanno dei momenti in cui sembrano riavvicinarsi. Ciò spingerà Nicotera a tentare di recuperare il rapporto con sua moglie. La domanda è se lei sarà pronta a ricominciare da zero, lasciandosi tutto alle spalle…

