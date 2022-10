Un posto al sole/ Anticipazioni 24 ottobre: Nunzio e Rossella, vicinanza pericolosa?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 ottobre: Rossella consola Nunzio, ma Riccardo…

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 ottobre, rivelano che dopo aver detto addio a Chiara, Nunzio torna a casa distrutto e triste. Il giovane cerca quindi conforto nell’amica Rossella, che resterà accanto a supportarlo in questo momento difficile. La dottoressa Graziani si dimostra una perfetta ascoltatrice e riesce a dargli l’aiuto di cui ha bisogno.

Di fronte a quest’amicizia pericolosa, Riccardo sarà parecchio geloso e mal sopporterà l’intera situazione. La loro vicinanza li insospettisce, e non è neanche la prima volta che il medico si dimostra contrario al forte legame che unisce la sua fidanzata al suo ex. Come riuscirà, stavolta, a sopportare la loro vicinanza?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 ottobre: Roberto non si dà pace, che fine ha fatto Marina?

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Roberto ha ricevuto una lettera di Marina in cui gli ha detto di averlo lasciato. Il Ferri non riesce a darsi pace, e gli sembra una situazione alquanto assurda: per quale motivo la sua compagna ha deciso di dirgli addio in quel modo? La sua sparizione è inspiegabile, ma Roberto non si fermerà davanti a nulla. Infatti a un certo punto inizierà a sospettare che sotto ci sia dell’altro.

Come gli spettatori sanno, Marina è tenuta prigioniera da Fabrizio; il suo ex marito le ha impedito di contattare chiunque, e sta andando avanti col il suo piano. Inoltre c’è il sospetto che potrebbe esserci lui dietro l’avvelenamento che ha colpito la coppia qualche settimana prima…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: arrivederci Chiara, Lia non può più agire indisturbata…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Chiara ha deciso di disintossicarsi e, grazie all’aiuto di Nunzio, ha scelto di partire alla volta del miglior centro che possa aiutarla con il suo problema. I due si dicono arrivederci, con la speranza di ritrovarsi più forti che mai. Il saluto tra la coppia è più difficile di quanto immaginavano. Intanto, Lia si rende conto che non può più agire indisturbata a Palazzo Palladini. La domestica dei Ferri sta sorvegliando una certa parete, e ora sembra non riesca più ad avere la libertà di indagare… Intanto, per motivi diversi, anche il piccolo Jimmy e Bianca si improvviseranno detective: cosa avranno in mente?

