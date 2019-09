UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 24 settembre: Mia scopre la verità su Carla?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap tutta italiana, Un posto al sole, ritorna nel preserale di Rai 3 di oggi, martedì 24 settembre 2019. A partire dalle 20:45 circa, l’emittente pubblica trasmetterà un nuovo episodio e ci svelerà che cosa succederà a tutti i protagonisti. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri: Alex subisce ancora le pressioni di Carla e non ha scelto come comportarsi con lei, colpevole di aver trattato male la madre. Intanto, Giulia ammette con Angela di avere dei forti dubbi su Denis e il loro rapporto. Anche se con mille pensieri, la donna dichiara di essere comunque pronta per partire lo stesso. Gli scatoloni di Mariella e Lollo sono già arrivati e Guido è sempre più in ansia per le spese che dovrà sostenere nei prossimi mesi. Non riesce però a nascondere alla compagna di avere delle difficoltà a riscuotere l’affitto dell’appartamento della madre. Mentre Giulia scopre che Angela non è l’unica ad avere dei dubbi su Denis, Alex piange per il comportamento avuto con Carla. La ragazza però ha avuto una brutta reazione solo perchè la donna è decisa a rivolgersi ad un avvocato, pur di vedere Mia. Su consiglio degli amici, decide di incontrare a sua volta un legale per scoprire quali sono i rischi. I servizi sociali infatti potrebbero intervenire e premere perchè Carla incontri Mia. L’avvocato le suggerisce quindi di parlare con la sorella, in modo che la bambina voglia vedere Carla di sua spontanea volontà.

Intanto, Vittorio si tormenta: come dire ad Alex le ultime novità in radio? Cerca un modo per evitare di alimentare inutili discussioni, ma proprio non sa come fare. Mariella invece è sempre più furiosa per tutti gli affitti arretrati e cerca di trovare sostegno in Sasà, che però è fin troppo concentrato sul cellulare. In quel momento, Guido si presenta nell’appartamento del figlio e chiede il suo aiuto per un lavoretto ‘facile facile’, ma riceve un rifiuto. E non sarà solo Vittorio a voltargli le spalle, ma anche il coinquilino. Guido decide quindi di rivolgersi a Renato, prendendola molto alla larga nella speranza che gli dica di sì. Cosa che non accade. Per sua fortuna in quel momento vede arrivare in giardino Franco e Michele e decide di coinvolgerli nel suo piccolo progetto. Ritornata a casa, Alex decide di alzare di nuovo il muro nei confronti di Carla, anche se questo vuol dire avviare un nuovo scontro. Mia di contro vede la sorella fin troppo triste ed intuisce che qualcosa non va. Prova quindi a sondare il terreno, ma Alex è decisa a rimanere chiusa nel suo silenzio.

UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI DEL 24 SETTEMBRE 2019

Nella soap Un posto al sole Guido è pronto per la sua nuova avventura con Lollo e Mariella: il giorno del trasferimento è finalmente arrivato e l’agitazione non può che aumentare. Siamo sicuri che i protagonisti abbiano valutato bene tutti i possibili inconvenienti? Di certo c’è qualcosa di inaspettato dietro l’angolo, tanto che la situazione si trasformerà in modo imprevisto fin dai primi istanti. Si tratterà di qualcosa di positivo oppure no? Nel frattempo, Mia è ancora in crisi per quanto riguarda la sua famiglia. Non ha capito quale strada le convenga imboccare, dopo aver scoperto che c’è qualcosa che proprio non va e che finora è stata tenuta all’oscuro di un segreto più che scottante. Alex invece scopre che la novità che Vittorio ha cercato di dirle con le dovute pinze, mentre Fabrizio e lo zio arriveranno ai ferri corti. I segreti dei Rosato stanno per essere rivelati, ma di certo c’è chi ha intenzione a fare di tutto per mantenerli tali. Chi dei due avrà la meglio sull’altro?



