Un posto al sole/ Anticipazioni 25 gennaio 2024: Diego si riavvicina ad Ida

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 25 gennaio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 25 gennaio, ci dicono che Roberto e Raffaele si sono dichiarati guerra aperta; quest'ultimo non ha perdonato l'intromissione dei Ferri nella vita della povera Ida, che è stata di nuovo raggirata per i loro loschi piani. E quindi i due continuano a mantenere una certa ostilità. Questa situazione, però, fa suscitare qualche perplessità in Filippo che si chiederà fino a che punto potrà proseguire questa storia. Tuttavia, i due sembrano appena all'inizio. Allo stesso modo, Diego ha ancora un atteggiamento freddo e scostante verso Ida, che comunque tenta di approcciarlo per fargli capire il suo punto di vista: la ragazza non ha avuto altra scelta che accettare la proposta dei Ferri!

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Diego è ancora freddo nei confronti di Ida, e la ragazza ci rimane molto male. Accade, però, qualcosa, che porterà il Bruni Jr. a riavvicinarsi alla giovane. Infatti lui assisterà a un duro confronto fra la povera Ida e Marina, che lo convincerà a tornare sui suoi passi. Diego sarà lì per consolarla, e questo accorcerà nuovamente le distanze tra i due: ci sarà finalmente la pace? Nel frattempo, Clara e Rosa discutono aspramente. Le due hanno dei problemi economici e rischiano di perdere ogni cosa. Le amiche cercando di restare composte, senza esagerare, ma è chiaro che Rosa avrà un peggioramento d’umore. Le cose non vanno per niente bene a casa! A quel punto, Giulia decide di intervenire e si darà da fare per darle una mano.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, dopo il pestaggio subito, Nunzio è ricoverato in ospedale. Rossella si occupa di lui, e si rafforza la loro vicinanza. I due si ritrovano più uniti e amici che mai, suscitando la gelosia dell’irascibile Riccardo. Rossella prova a rassicurarlo, concentrandosi esclusivamente su di loro. Il rapporto tra Manuela e Costabile si fa sempre più intenso. La Cirillo, intanto, mantiene con Niko un legame puramente d’amicizia. I due “amici”, però, appaiono molto distanti. Al contrario, Manuela e Costabile sono ormai una coppia solita, tanto che, in un momento di intimità lei gli confida quale lavoro vorrebbe fare appena avrà terminato l’università. Guido e Mariella continuano la loro “guerra” dentro le mura di casa. Rosa e Clara hanno dei problemi economici e temono di perdere la casa.

