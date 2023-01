Un posto al sole/ Anticipazioni 25 gennaio: Alice confessa, ma Roberto ha un piano

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 25 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 25 gennaio, rivelano che Alice alla fine ha confessato e, come sospettava mamma Elena, aveva esagerato con le accuse verso Nunzio. Marina racconta tutto a Roberto, che non può permettere che la reputazione della nipote venga danneggiata. Così l’astuto Ferri si inventa una cinica strategia che impedirà ad Alice di passare ulteriori guai, ma in questo modo finirà col colpire Nunzio? Intanto, il Caffè Vulcano continua a essere sotto attacco social con commenti negativi e molte accuse nei confronti di Silvia, “colpevole” di non aver licenziato il giovane chef Nunzio. La donna non sa più cosa fare e al momento si sta trattenendo dal rispondere per evitare una reazione a catena.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Elena, dopo la questione di sua figlia Alice, ritrova comunque la vicinanza delle sue amiche, che riescono a comprendere la sua delicata situazione. Elena può tirare un momentaneo sospiro di sollievo poiché sa che la vicenda è ben lontana dall’essersi conclusa. A scuola, Bianca continua ad essere sempre più isolata da parte dei suoi compagni. Franco e Angela sono molto preoccupati, ma hanno espresso rispettivamente le loro opinioni su quanto accaduto alla loro figlia. E quando Bianca fa una particolare richiesta le tensioni già esistenti tra i suoi genitori sono destinate ad aumentare… Cosa avrà chiesto di così strano la ragazzina? Oppure riguarda Antonello, l’amico che lei ha protetto in classe?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio viene interrogato dalla polizia, mentre Alice sta per scoppiare ed è sempre più nella morsa dei sensi di colpa. Il Caffè Vulcano viene preso di mira dai social con pesanti accuse verso Silvia che non ha licenziato il giovane chef dopo quanto accaduto ad Alice. Bianca ha litigato in classe con un suo compagno, e i due sono finiti alle mani. Questo episodio divide Franco ed Angela, che la pensano diversamente su come comportarsi con la propria figlia. Viola continua a provare dei sentimenti per Damiano e non riesce ad allontanarli. Clara ha scoperto che dentro la cassaforte di Alberto ci sono i gioielli della famiglia di Lia e lo affronta faccia a faccia.

