Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà mercoledì 25 giugno 2025, Chiara tradisce Ferri e Marina, Gianluca torna a Napoli.

I tantissimi fan di Un posto al sole attendono con ansia di scoprire tutto quello che accadrà prossimamente, le trame infatti sono sempre più accattivanti e loro non perdono un episodio. Quotidianamente seguono la soap opera partenopea su Rai Uno, da lunedì a venerdì alle 20.50, oppure in qualsiasi momento della giornata in streaming sul sito Raiplay.

Anticipazioni La Promessa 25 giugno 2025/ Catalina e Pelayo annunciano la gravidanza, lui non è felice

Dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Luca a casa di Gianluca Giulia è riuscita a far capire al suo compagno che non è ancora arrivato il momento di gettare la spugna. La sua malattia, nonostante stia peggiorando, non gli impedisce ancora di vivere una vita normale. De Santis ha infatti deciso di tornare con la sua amata a Napoli dove potranno godersi altri momenti speciali della loro bellissima storia d’amore. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di domani, mercoledì 25 giugno 2025, Luca convincerà la Poggi a visitare insieme alcune strutture dove potrebbe trasferirsi quando la malattia avrà raggiunto uno stadio avanzato.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 25 giugno 2025/ Lucia e Lucas si baciano, Gracia nasconde un segreto

Anticipazioni Un posto al sole 25 giugno 2025: Chiara stringe un accordo con Gagliotti

Una novità inaspettata stupirà non poco non solo Giulia e Luca ma anche i telespettatori, cosa accadrà nell’episodio di domani? Gli spoiler rivelano che Gianluca ripenserà alla proposta della coppia e deciderà di tornare per un po’ a Napoli per poter incontrare Alberto, i due non si vedono da molti anni.

Nel frattempo Marina Giordano e Roberto Ferri continueranno ad essere convinti di poter manipolare Chiara a loro piacimento ai Cantieri ma la realtà sarà ben diversa. Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, fanno sapere che mercoledì 25 giugno 2025 la Petrone deciderà di fare un accordo con Gennaro Gagliotti. Intanto Rosa apparirà sempre più coinvolta nella sua relazione con Pino, dopo tanti dubbi e incertezze si lascerà travolgere dall’amore.

La forza di una donna anticipazioni 25 giugno 2025/ Sirin torna a casa, Enver ha scoperto che la figlia...