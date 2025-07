Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà venerdì 25 luglio 2025, Michele ottiene l'aiuto della Polizia, Ornella fa delle domande a Viola.

La settimana di Un posto al sole sta per concludersi, tra poco andrà in onda un nuovo episodio e in molti si chiedono cosa accadrà prima del solito stop previsto durante il weekend. Michele continuerà ad essere convinto che Agata nel suo sogno ha cercato di comunicargli il luogo in cui è sepolto il corpo di Assane. A Damiano ha detto di aver ricevuto una soffiata anonima perché non poteva dirgli come stanno davvero le cose altrimenti la Polizia non lo avrebbe certo aiutato ad indagare.

La soap opera partenopea conquista sempre ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, gli episodi vengono trasmessi su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì e catturano sempre di più l’interesse dei telespettatori. Sono tantissime le persone che non perdono un appuntamento, in televisione oppure in streaming su Raiplay, per scoprire che piega prenderanno le trame di Un posto al sole. Alcune intriganti anticipazioni sono già disponibili sul web, queste rivelano cosa accadrà nella puntata di venerdì 25 luglio 2025.

Anticipazioni Un posto al sole 25 luglio 2025: Silvia e Rossella preoccupate per Michele

Cosa dovranno aspettarsi gli affezionati fan della soap nella puntata che verrà trasmessa domani? Gli spoiler fanno sapere che Damiano deciderà di aiutare Saviani, la Polizia inizierà quindi le ricerche del cadavere di Assane sul luogo segnalato dal giornalista. Intanto, Rossella e Silvia appariranno sempre più preoccupate per Michele perché pensano che si stia distaccando sempre più dalla realtà.

Nel frattempo Ornella noterà il malumore di Viola e deciderà di farle delle domande in merito ai sentimenti che prova nei confronti di Eugenio. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole la Bruni non reagirà bene durante la conversazione con la madre. Cos’altro accadrà nell’episodio di venerdì 25 luglio 2025? Renato dopo essere rimasto affascinato dall’intelligenza artificiale ha deciso di ordinare il suo virtuale assistente e non vedrà l’ora di riceverlo.

